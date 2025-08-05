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Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)

Лозовая, обстрел
Железнодорожная инфраструктура Лозовой под ударом / ГСЧС

Российские войска нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой. В результате атаки поврежден вокзал и другие объекты, есть погибшие и ранены среди железнодорожников. Движение поездов перенаправлено по объездным маршрутам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Атака на Лозовую

Российские войска совершили массированный обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой.

В результате атаки поврежден вокзал и другие объекты, есть погибшие и раненые среди работников железной дороги. Большинство людей успели укрыться в укрытии, однако жертв избежать не удалось.

Погиб один железнодорожник, еще четверо получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

Из-за повреждения инфраструктуры движение поездов организовано по объездным маршрутам. В частности, поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков уже следует альтернативным путем, что повлечет задержку примерно на час. Аналогичные изменения ожидают поезда краматорского направления. Для пассажиров из Лозовой организован подвоз автобусами на станцию Панютино.

Фото 2 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)
Фото 3 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)
Фото 4 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)
Фото 5 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)
Фото 6 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)
Фото 7 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)
Фото 8 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)
Фото 9 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)
Фото 10 — Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Напомним, 24 июня в результате  российского ракетного удара по Днепропетровской области   был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.  

В ночь на 20 июня дроны  повредили инфраструктуру железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.

Автор:
Ольга Опенько