Обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой: поврежден вокзал, погиб и ранен ( ФОТО)

Российские войска нанесли массированный удар по железнодорожной инфраструктуре Лозовой. В результате атаки поврежден вокзал и другие объекты, есть погибшие и ранены среди железнодорожников. Движение поездов перенаправлено по объездным маршрутам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Атака на Лозовую

Российские войска совершили массированный обстрел железнодорожной инфраструктуры Лозовой.

В результате атаки поврежден вокзал и другие объекты, есть погибшие и раненые среди работников железной дороги. Большинство людей успели укрыться в укрытии, однако жертв избежать не удалось.

Погиб один железнодорожник, еще четверо получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

Из-за повреждения инфраструктуры движение поездов организовано по объездным маршрутам. В частности, поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков уже следует альтернативным путем, что повлечет задержку примерно на час. Аналогичные изменения ожидают поезда краматорского направления. Для пассажиров из Лозовой организован подвоз автобусами на станцию Панютино.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Напомним, 24 июня в результате российского ракетного удара по Днепропетровской области был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.

В ночь на 20 июня дроны повредили инфраструктуру железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.