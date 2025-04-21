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В результате обстрелов в Украине уничтожено более 20 отелей

отель Reikartz, обстрел
По данным прокуратуры, в августе 2023 года в гостиницу Reikartz попали две крылатые ракеты.

Потери гостиничного рынка за три года вторжения России уже пошли на десятки объектов.

В прошлом году Украина в результате обстрелов потеряла четыре гостиницы в Киеве, Харькове, Николаеве и Кривом Роге. Об этом сообщили аналитики EY Ukraine в комментарии Delo.ua.

Еще 17 объектов пострадали в 2022-2023 годах — потери понес главным образом гостиничный рынок на востоке Украины. В частности, по данным прокуратуры, в августе 2023 года в гостиницу Reikartz в Запорожье попали две российские крылатые ракеты.

Фото 2 — В результате обстрелов в Украине уничтожено более 20 отелей
В прошлом году от обстрелов гостиничная недвижимость потеряла 400 номеров. Источник: анализ и данные EY

Впрочем, точной информации об общем количестве разрушенных или поврежденных гостиниц в Украине пока нет, поскольку неизвестно, что происходит с гостиничной недвижимостью на временно оккупированных территориях, отметили аналитики.

Накануне Delo.ua писало о том, что гостиничный фонд Украины в 2025 году пополнится 1400 номерами.

Больше о том, что происходит на рынке, читайте в анализе Delo.ua "Гостиничная недвижимость-2025: где высокая доходность и потенциал".

Автор:
Леся Соловчук