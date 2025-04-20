Гостиничный фонд Украины в 2025 году пополнится 1400 номерами

Самые большие гостиницы, заявленные к вводу в эксплуатацию в течение 2025 года, расположены в более безопасных регионах на западе Украины.

В Ивано-Франковской области номерной фонд гостиниц увеличится больше всего – на около 600 номеров, в Одессе – на 300 номеров, отметили Delo.ua в EY Ukraine.

В этом году планируется к сдаче четыре гостиницы в районе Буковеля, два во Львове и по одному в Киеве, Виннице и Одессе.

Источник: анализ и данные EY

Среди основных трендов прошедших нескольких лет – строительство доходной недвижимости (гостиниц, апарт-отелей, коттеджных городков под продажу) в курортных регионах Карпат, отметил в комментарии Delo.ua руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости компании EY в Украине Ростислав Хома.

"Популярность таких проектов среди девелоперов вызвана несколькими факторами. Во-первых, это рост операционных показателей гостиниц в Карпатах в 2021-2024 годах и сравнительно меньшие риски потери имущества вследствие военных действий. Во-вторых, продажа номеров позволяет девелоперам быстро вернуть вложенные инвестиции и достигнуть больших показателей рентабельности", - отметил аналитик.

В ближайшие годы, по мнению экспертов, будет продолжаться экспансия девелоперов в Карпатский регион. Известно, в частности, что в 2024 году была начата реализация нового горнолыжного курорта GORO Mountain Resort рядом с селами Волосянка и Верхняя Рожанка во Львовской области.

Кроме горнолыжной и рекреационной инфраструктуры, в новом проекте обещают построить 25 гостиниц на 5 150 номеров в течение следующих 15 лет.

В то же время, за три года войны усилился также и первичный рынок на Буковеле. Начиная с 2022 года, на территории курорта в 10 раз увеличилось количество. Александр Лахтионов.

По его словам, развитие рекреационно-инвестиционной недвижимости в Карпатах сегодня только на стадии зародыша.

По сравнению с довоенным периодом, когда инвестиционные проекты можно было сосчитать по пальцам одной руки, сегодня бизнес строит около 60 проектов апарт-отелей и коттеджных городков – это проекты в активной фазе строительства. Это рост в 10 раз – только за время войны, подчеркнул Лахтионов.

При этом, по его убеждению, строительство в Карпатах имеет большой потенциал не только на Буковеле. Об этом свидетельствует медиа загруженность гостиниц, которая сегодня составляет 60%, а в лучших объектах это 80-85%. Высокий потенциал имеют все горнолыжные площади: кроме Буковеля, это Верховина, Славское, Драгобрат и Схидница.

Потери гостиничной недвижимости во время войны

Потери гостиничного рынка за три года войны уже пошли на десятки объектов. По данным EY, в прошлом году Украина в результате обстрелов потеряла четыре гостиницы в Киеве, Харькове, Николаеве и Кривом Роге. Еще 17 объектов пострадали главным образом на востоке Украины в 2022-2023 годах.

Источник: анализ и данные EY

Впрочем, точной информации об общем количестве разрушенных или поврежденных гостиниц в Украине пока нет.

Больше о том, что происходит на рынке, читайте в анализе Delo.ua "Гостиничная недвижимость-2025: где высокая доходность и потенциал".