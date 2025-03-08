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Цены на отели в Киеве, Львове, Буковеле и Одессе: где самые дорогие

отельный номер
Только в Буковели цена за гостиничный номер выше довоенной. Фото: bukovel24.com

На протяжении всего 2024 росли средняя цена (ADR) и средняя доходность номера (RevPar) в гостиницах Киева. Аналитики связывают удорожание с повышением спроса на столичные гостиничные номера.

По итогам девяти месяцев 2024-го средний показатель ADR в отелях Киева составлял около $69 (+30% р/с), а RevPar — $29 (+42% г/с), подчеркивает Ростислав Хома, руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости компании EY в Украине.

За счет роста загруженности и стабильной стоимости номеров, средняя доходность пятизвездочных гостиниц Киева также имела тенденцию к повышению, достигнув уровня $61 за номер (+17% г/г), пишет Property Times.

Фото 2 — Цены на отели в Киеве, Львове, Буковеле и Одессе: где самые дорогие
ADR рассчитаны за январь-сентябрь ежегодно. Источник: анализ и данные EY, STR, Hotel Matrix, Ribas Hotels Group

По словам эксперта, во Львове наблюдалась противоположная ситуация: спрос на проживание в отелях снижался, вместе с девальвацией курса гривны это привело к падению средней стоимости номера в долларе США до $66 (-8% по сравнению с предыдущим годом) в период с января по сентябрь 2024 года. По словам Фомы, соответственно снизилась средняя доходность на номер в регионе, достигнув $34 (-12%).

Существенно возрос спрос на гостиницы (+67% год к году) при снижении средней стоимости номера в долларе до $50 (-14%), это позволило сдержать от падения показатель RevPar в отелях Одессы. По итогам первых девяти месяцев 2024 г. он показал рост на 43% и составил $20 за номер.

Фото 3 — Цены на отели в Киеве, Львове, Буковеле и Одессе: где самые дорогие
Источник: анализ и данные EY, STR, Hotel Matrix, Ribas Hotels Group

Как и в предыдущем году, отели в Буковеле за три квартала 2024 показали высокие результаты с самой высокой среди всех регионов средней стоимостью номера (не считая пятизвездочных гостиниц столицы) — $119 (+7% по сравнению с 2023 г.).

Учитывая снижение спроса на отели в регионе, средний RevPar в отелях Буковеля в период с января по сентябрь 2024 г. составил $64 (+5% год к году).

Как сообщало ранее Delo.ua, в прошлом году в Украине количество гостиниц выросло на 9,1%.

Автор:
Леся Соловчук