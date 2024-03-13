Что такое глемпинг и как на этом заработать

Delo.ua выяснило, сколько можно заработать на глэмпинге и как быстро можно вернуть свои инвестиции.

Что такое глемпинг и его украинские особенности

Глемпинг как новый тренд в сфере путешествий появился в Украине около пяти лет назад и активно набирает обороты даже во время войны.

Как и в Европе, глемпинг подразумевает прямое общение с природой, однако палатка для проживания напоминает гостиничный номер премиум-класса: удобная домашняя кровать, кондиционер, ванная, душ, туалет. Гламурная составляющая подразумевает уютные ниши для чтения, прозрачные потолки, через которые любоваться звездами можно до рассвета, или панорамный вид из домика на дереве – именно это делает отдых особенным.

По сути, это побег от цивилизации, но с комфортом. Современный глемпинг сформировался в прошлом десятилетии, когда молодежь США в отдыхе на природе изменила аскетический быт на максимальный комфорт. Такие городки завоевали популярность 10 лет назад на open-air фестивалях – сначала в США, а впоследствии и в Европе.

В Украине этот тренд появился всего 5 лет назад, когда появились сертифицированные производители легких конструкций. Компании работали сначала с десятками клиентов, но очень быстро их стало сотни, ведь рынок развивался стремительными темпами.

Такие города располагаются в рекреационных зонах, часто в тихих локациях неподалеку от известных курортов. Популярен глемпинг и в Киевской области. Здесь есть как небольшие, так и серьезные пространства на 10-12 гектаров для организации ивентов на природе. Обычно выбираются места с хвойным лесом, песчаным пляжем и выходом к реке или Киевского моря.

Пик роста глемп-городков в Украине пришелся на постковидные годы, когда нужно было удовлетворять повышенную потребность украинцев в проживании на природе.

Ситуация в 2021 году показала рост рынка глемпингов в разы. Как рассказал в комментарии Delo.ua совладелец Glamping UA Андрей Родкин, один из первых производителей и поставщик сафари-тентов в Украине, по состоянию на 23 февраля 2022 года количество заказов на конструкции было таким, как совокупно за 2020 и 2021 годы.

В условиях войны, по словам Родкина, открылась особая роль глемпинга – он обеспечивает ключевую необходимость для людей – снять стресс, перезагрузиться, побыть в тишине наедине со своими мыслями и природой.

Сегодня в Украине действует 63 глемпинга. Еще 8 были уничтожены или временно закрыты из-за войны. Наиболее плотно "заселены" глемпингами Киевская (16), Ивано-Франковская (11), Львовская (11), Одесская (7) области.



Война остановила рынок в первые месяцы вторжения, впрочем, в эти месяцы все города были заполнены переселенцами. Уже летом 2022-го в западных регионах началось восстановление и развитие – ведь появился большой спрос на внутренний туризм у самих украинцев.

Глемпинг как отдых: какие бывают виды?

В Европе и США, где более развит глемпинг, его разделяют на многие виды. Это прежде всего:

Палаточный – с просторными, полностью меблированными палатками с удобными кроватями, уютным интерьером и ванными комнатами.

– с просторными, полностью меблированными палатками с удобными кроватями, уютным интерьером и ванными комнатами. Cabin Glamping – приспособлены к отдыху с полным комфортом каюты или домики с современными удобствами (свет, электричество, отопление, ванная).

– приспособлены к отдыху с полным комфортом каюты или домики с современными удобствами (свет, электричество, отопление, ванная). Treehouse Glamping: дома с удобствами, построенные на деревьях, с еще более глубоким погружением в природу.

дома с удобствами, построенные на деревьях, с еще более глубоким погружением в природу. Глемпинг в юртах – традиционные кочевые приюты просторные и оборудованные комфортными кроватями, мебелью и удобствами.

– традиционные кочевые приюты просторные и оборудованные комфортными кроватями, мебелью и удобствами. Camper Van Glamping : фургоны переоборудованы в уютные дома с домашними удобствами.

По сути это любые легкие и мобильные конструкции, наполненные комфортными условиями. В Украине же обычно глемпинг разделяют на два вида – сафари-тенты и купольные городки. Они отличаются по функционалу и работают на разные задачи. Есть также и вигвамы, юрты, дома на деревьях, но они встречаются редко.

Комфорт в сафари-тентах соответствует гостиничным люксам. Фото: Glamping UA

Геокуполы, которые имеют систему обогрева, предпочитают в Карпатах - ведь там естественный поток туристов круглый год. Их сооружают как вблизи известных рекреационных зон, так и по отдельности. Как объясняют разработчики, свою бизнес-модель они сравнивают скорее с апарт-отелями, чем с тентами.

Из преимуществ у куполов есть обогрев и прозрачные стены – уникальная видовая составляющая. Благодаря закрытости конструкций владельцы могут позволить себе подчеркнуть люксовость куполов, хайтек-стиль, к которому привык бизнес-класс. Именно поэтому по сравнению с сафари-тентами и афрейм-домами аренда куполов и стоит на 30-40% дороже.

Предпочтение сафари-пространствам отдают в других областях, где отдых сезонный. Обычно это у моря, рек. Да и в горах, если есть участок с видами, но доезд можно организовать только летом, а зимой не доедешь без спецтранспорта, владельцы тоже предпочитают тенты.

"Если взять часть Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской областей, пик туристического потока - это лето. В этих районах преимущественно размещаются сафари тенты, юрты, дома на деревьях. Аналогичные процессы происходят в Европе: если есть круглогодичный туристический поток - появляются купола. На сезонный поток ставят палатки", - объясняет Родкин.

Глемпинг как бизнес: как заработать на тренде

Глемпинг относят к сегменту рекреации, это производный рынок от гостиничного. Его фанаты – люди, которые любят экотуризм, но предпочитают комфорт.

Поэтому прежде чем рассматривать глемпинг как бизнес, следует изучить целевую аудиторию. Если в гостиницы едут в туристических целях, то для глэмпинга важно именно общение с природой, психологическое оздоровление, перезагрузка. Все услуги, выбор места, сопровождение должны это учитывать.

"Если наши клиенты - молодые семьи с детьми, необходимо позаботиться о безопасной игровой площадке, соответствующих достопримечательностях, фельдшерском пункте. В Украине обычно сегодня превалирует ориентация глемпингов на отдых молодых пар. Все хотят чан или гамак над обрывом - а это точно не о детях", - отметил Андрей Родкин.

Это подтверждают и производители куполов. "Обычно глемпинг выбирают молодые пары. Цена проживания достаточно высока - $100 в сутки - клиенты редко приезжают на много дней. В основном это 1-2 дневный отдых (50%) или организация инвента, реже 3-5 дней. Самое важное - создать условия для релакса и не мешать им какими-либо дополнительными работами на участке", - уточнил Delo.ua совладелец ECOPOD Ukraine Олег Саков.

Во-вторых, любая бизнес-модель глэмпинга отталкивается от ограничивающих факторов – качества коммуникаций. Отсутствие или недостаточное количество электроэнергии может стоить слишком дорого. Конечно, если нет достаточной электроэнергии, можно всегда установить солнечные панели или промышленные генераторы, однако это резко снизит рентабельность и срок окупаемости проекта увеличится.

В среднем инвестиции в глемпинг окупаются за 3 года. Инфографика: Delo.ua

Следует позаботиться и о качестве дорог, потому что до локации будут добираться не только посетители, но и персонал, службы, вывозящие мусор или поставляющие продукты.

Несмотря на войну, заполняемость глемпингов остается высокой - 60-70%, в довоенное время она доходила до 95%.

Цены на размещение в разных тентах колеблются в пределах $50-100, редко бывает, в самый высокий сезон - $150.

Расходная часть бизнес-модели глэмпинга – это стоимость куполов и их оснащение комфортом, земли, организация ландшафта и сопроводительный сервис. Для перезагрузки пространство доукомплектовываются. Обычно это чан или бассейн, релакс зоны, которыми будут пользоваться арендаторы.

"Если это большой комплекс, нужен ресторан. Потому что за такую цену оставлять людей без еды или привозить им завтрак в судочках - это странная история за 4 тысячи гривен в сутки", - подчеркивают в ECOPOD Ukraine.

Общая сумма инвестиций зависит от типа глэмпинга.

"Наш сезонный бизнес для того, чтобы запустить глемпинг на 10 номеров с полностью оборудованными палатками, будет стоить 5 млн грн, то есть $100-130 тыс. Рентабельность городков в реднем составляет на рынке 30-35%. Окупаемость проектов в среднем 2-4 года. Ежесезонный глемпинг будет генерировать 1,5 млн грн прибыли чистыми", - отмечает Андрей Родкин.

Купольный городок обойдется дороже, но и цены на аренду здесь выше.

"Стоимость полностью оборудованных купольных конструкций составит половину бюджета в бизнес-плане проекта. Необходимо заложить 20 тысяч на рецепцию. Качественный подвод коммуникаций (вода, свет, канализация) - $30 тыс. На обустройство пространства из 5 куполов необходимо 20 соток земли - это плюс $1 - 2 тыс. за сотку. Кроме того, нужно обустроить дорожки, ландшафт, карусели, чан", - подсчитал Олег Саков.

По его словам, окупаемость проекта составит 3-5 лет даже при 50% загрузке. Хотя 3-4 года назад подобные комплексы окупались за 1-1,5 года.

Вид для глэмпинга. Как правильно выбрать локацию

Природа – ключевой элемент бизнес-модели глэмпинга, ведь ставка делается именно на экотуризме. При выборе локации операторы рынка советуют сосредоточиться на таких аспектах как чистота природы, тишина, световое и звуковое загрязнение. Чем дальше от города, тем лучше: из-за городской световой нагрузки часто звезды не видны.

"Как выбрать участок? С одной стороны, если сердце замирает, когда вы сидите на локации, - это оно. Стоит проверить, слышно ли на локации аэропорт, железную дорогу, любой транспорт. В таком случае мы не рекомендуем укладываться в глемпинг. Также не стоит инвестировать, если на локации рядом есть предприятие, загрязняющее окружающую среду", - пояснили в Glamhing UA.

В геокуполах можно отдыхать как летом, так и зимой. Фото: ECOPOD Ukraine

Важен как пейзаж, так как, например, у геокуполей есть панорамное окно и форма участка. Владелец должен понимать, как он разместит на этих сотках 5 панорам, чтобы конструкции не заслоняли друг другу панораму. Поэтому прямоугольные участки более интересны для глемпинга, чем квадратные.

Второй аспект - это доступ к базовым потребностям и коммуникациям: свет, вода и доезд до локации. Идеальный кейс – когда глемп организуют вблизи известных рекреаций, рядом есть уже объекты, или фермерское хозяйство предлагает глемп-городок как дополнительную услугу для своих клиентов. Здесь, скорее всего, доступ к базовым потребностям уже заложен.

В случае нового участка в поле или в горах недостаточно, что рядом с участком проходит ЛЭП и стоит электрический столб. Свет может стоить очень дорого, если он далеко и не трехфазный, а однофазный: 10 киловатт ничего не решает, необходимы 30-40 киловатт.

В-третьих, важен и статус земли, на которой стоит пространство. В идеале землю лучше приобрести. "С арендой мы не рекомендуем никому связываться – только частная собственность. Есть кейсы, которые это подтверждают. Как только проект становится успешным, возникают проблемы: арендодатели поднимают цены, предъявляют дополнительные требования", - пояснил Олег Саков.

Планирование глемпинга: преимущества и риски

Операторы рынка называют пять ключевых преимуществ глемпинга как бизнеса:

небольшие инвестиции по сравнению со строительством гостиницы;

быстрая реализация проекта – установить городок можно за 1-6 месяцев;

большой спрос и платежеспособные потребители, готовые тратить $100 в сутки;

проект не нуждается в разрешительной документации;

быстрая окупаемость инвестиций.

В то же время у глемпинг-бизнеса есть немало рисков. В первую очередь, это связано, в частности, с тем, что украинское законодательство никак не регламентирует глемпинг. По словам Родкина, в нормативной базе вообще нет такого слова. На первый взгляд, это упрощает бизнес, но любая местная власть может выдать свои ограничения на деятельность городка, что дает основания для коррупционных рисков.

Во-вторых, экобизнес – это звучит гордо, но работать с естественными локациями непросто. Следует помнить, что, работая с землей, владельца глэмпинга может ожидать немало сюрпризов в организации электроснабжения и прокладки коммуникаций, водоотвода, обеспечения интернета и даже в обеспечении благоустройства.

Третьим риском остается фактор войны. В частности, уже сегодня он оказывает влияние на заселенность городков, особенно в карпатской местности.

"В связи с мобилизацией в определенных регионах есть недоукомплектация. Если средняя загрузка купольных гостиниц раньше была 80-95%, сейчас около 60%. Чем удаленнее мегаполисов, тем сложнее с наполненностью. В то же время в киевском проекте куполов проседания нет", - объяснил Олег Саков.

10 советов для владельцев глемпинга

Главным фактором успеха глэмпинга операторы рынка называют саму природу – любой видовой участок с озером, водопадом, а тем более морем. Владелец пространства, несмотря на сосредоточенность на комфорте для клиентов, должен понимать, что фактически "продается пейзаж, а не ортопедическая кровать".

В преддверии непогоды глэмпы советуют укреплять от шквального ветра. Фото: Glamping UA

Второй фактор – наличие беспроблемных коммуникаций. В идеале большинство предложений отпадает именно на этом пункте. Следует хорошо исследовать геодезическую и топографическую карту прочности и уделить максимум внимания базовым потребностям для глемперов.

В-третьих, не менее важны сервис и отношение к клиенту. Рядом с кемпом всегда должен быть человек, который ответит на все вопросы. В цену за номер должен быть включен также хотя бы завтрак.

Четвертый фактор – понимание своей целевой аудитории. Лучше один раз инвестировать в тщательное исследование своего сегмента, чем потом каждый месяц тратить немалые суммы на платную рекламу в социальных сетях.

В-пятых, палатки относятся к легким конструкциям, следует следить за погодными условиями и состоянием сооружений, особенно при непогоде или шквальных ветрах.

Шестой пункт - не везде будет возможность стирать на месте, так что вам также необходимо позаботиться о поиске подрядчика, который возьмет этот вопрос на себя.

В-седьмых, даже если не планируется открытие кафе на территории глемпинга, стоит позаботиться о наличии питьевой воды и снеков, угля для мангала, продуктов для гриля и шашлыка и т.д.

Восьмое – производители палаток рекомендуют заняться монтажом за полгода до запуска городка. Чтобы все нюансы и хорошо научить персонал.

Также следует позаботиться об охране, учитывая, что обычно такие городки не имеют заборов, и на территорию могут зайти как посторонние люди, так и дикие животные.

И последний пункт. "Стоит отдельно рассчитать текущие расходы. Например, заправить баллоны газом, докупить бокалы, покрасить заборчики, отремонтировать понтон - чтобы подобные внезапности не застали врасплох, лучше закладывайте на это бюджет. Даже с неожиданными расходами, инвестициями в возобновляемую энергию, Starlink, Starlink - глемпинг быстро окупится", - отмечают в Glamping UA.

Перспектива. Что будет с глемпингом в ближайшие годы?

В отличие от Европы, которая уже прошла точку, когда любой глемпинг приносит быстрые деньги, украинский бизнес все еще в зачаточном состоянии и рынок далек от насыщения. По данным операторов, в сезоны отпусков спрос значительно превышает предложение. Чтобы обеспечить нынешний спрос внутри страны, нужно как минимум 116 глемпингов, то есть вдвое больше, чем есть.

Сегодня в западных странах рынок перешел в стадию крупных проектов – гемпинг- курортов, когда на большом участке 20-50 гектаров размещается не 10-30, а 50-100 номеров. И все они разного формата.

Именно поэтому все операторы сходятся в том, что украинский рынок глэмпинга будет активно расти в ближайшие годы. Даже во время войны в стране появилось около 20 палаточных городков. В то же время, остается немало регионов, где нет ни одного глемпинга.

Кроме того, следует учитывать рост внутреннего туризма и интерес к Украине со стороны иностранцев. По убеждению экологов, по природным характеристикам Украина может дать фору любой европейской стране.

"Украина имеет уникальный потенциал для того, что заинтересовать не только украинского, но и иностранного туриста. Это Днестровские каньоны, северное Полесье с пресными озерами, Бакота - уникальное место по своей климатической, логистической, видовой характеристике. В Карпатах интересный район Томнатик на Буковине - это мало индустриализированный и малозаселенный район, сложный доезд. Но с точки зрения природных ресурсов имеет огромный потенциал", - считает эксперт.

Но для того, чтобы показать наши виды украинскому и иностранному потребителю, необходима инфраструктура должного уровня, в первую очередь дороги.