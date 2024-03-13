Що таке глемпінг та як на цьому заробити

Delo.ua з'ясувало, скільки можна заробити на глемпінгу і як швидко можна повернути свої інвестиції.

Що таке глемпінг та його українські особливості

Глемпінг як новий тренд у сфері подорожей з’явився в Україні близько п'яти років тому і активно набирає обертів навіть під час війни.

Як і в Європі, глемпінг передбачає пряме спілкування з природою, проте намет для проживання нагадує готельний номер преміум-класу: зручне домашнє ліжко, кондиціонер, ванна, душ, туалет. Гламурна складова передбачає затишні ніші для читання, прозорі стелі, через які милуватися зорями можна аж до світанку, або панорамний вид із будиночка на дереві — саме це робить відпочинок особливим.

По суті, це тимчасова втеча від цивілізації, але з комфортом. Сучасний глемпінг сформувався в минулому десятиріччі, коли молодь США у відпочинку на природі змінила аскетичний побут на максимальний комфорт. Такі містечка завоювали популярність 10 років тому на open-air фестивалях - спочатку у США, а згодом і в Європі.

В Україні цей тренд з'явився лише 5 років тому, коли з'явилися сертифіковані виробники легких конструкцій. Компанії працювали спочатку з десятками клієнтів, але дуже швидко їх стало сотні, адже ринок розвивався стрімкими темпами.

Такі містечка розташовуються у рекреаційних зонах, часто в тихих локаціях неподалік відомих курортів. Популярний глемпінг і в Київській області. Тут є як невеличкі, так і серйозні простори на 10-12 гектарів, для організації івентів на природі. Зазвичай обираються місця з хвойним лісом, піщаним пляжем та виходом до річки або ж Київського моря.

Пік зростання глемп-містечок в Україні припав на постковідні роки, коли потрібно було задовільняти незадоволену потребу українців у проживанні на природі.

Ситуація у 2021 році показала зростання ринку глемпінгів в рази. Як розповів в коментарі Delo.ua співвласник Glamping UA Андрій Родкін, один із перших виробників і постачальник сафарі-тентів в Україні, станом на 23 лютого 2022 кількість замовлень на конструкції була така, як сукупно за 2020 та 2021 роки.

В умовах війни, за словами Родкіна, відкрилась особлива роль глемпінгу - він забезпечує ключову необхідність для людей - зняти стрес, перезавантажитись, побути в тиші наодинці зі своїми думками та природою.

Сьогодні в Україні діє 63 глемпінги. Ще 8 було знищено, тимчасово зачинено або релоковано через війну. Найбільш щільно "заселені" глемпінгами Київська (16), Івано-Франківська (11), Львівська (11), Одеська (7) області.

Війна зупинила ринок у перші місяці вторгнення, втім, у ці місяці усі містечка були заповнені переселенцями. Та вже влітку 2022-го у західних регіонах почалось відновлення та розвиток - адже з’явився великий попит на внутрішній туризм у самих українців.

Глемпінг як відпочинок: які бувають види?

У Європі та США, де більш розвинений глемпінг, його розділяють на багато видів. Це переважно:

Наметовий - з просторими, повністю вмебльованими наметами зі зручними ліжками, затишним інтер’єром і ванними кімнатами.

- з просторими, повністю вмебльованими наметами зі зручними ліжками, затишним інтер’єром і ванними кімнатами. Cabin Glamping - пристосовані до відпочинку з повним комфортом каюти або будиночки з сучасними зручностями (світло, електрика, опалення, ванна).

- пристосовані до відпочинку з повним комфортом каюти або будиночки з сучасними зручностями (світло, електрика, опалення, ванна). Treehouse Glamping: помешкання зі зручностями, зведені на деревах, із ще глибшим зануренням в природу.

помешкання зі зручностями, зведені на деревах, із ще глибшим зануренням в природу. Глемпінг у юртах — традиційні кочові притулки просторі та обладнані комфортними ліжками, меблями та зручностями.

— традиційні кочові притулки просторі та обладнані комфортними ліжками, меблями та зручностями. Camper Van Glamping: фургони переобладнані в затишні помешкання з сучасними домашніми зручностями.

По суті, це будь-які легкі та мобільні конструкції, наповнені комфортними умовами. В Україні ж зазвичай глемпінг розділяють на два види - сафарі-тенти та купольні містечка. Вони відрізняються по функціоналу та працюють на різні завдання. Є також і вігвами, юрти, будинки на деревах, але вони зустрічаються рідко.

Комфорт у сафарі-тентах відповідає готельним люксам. Фото: Glamping UA

Геокуполам, які мають систему обігріву, віддають перевагу в Карпатах - адже там природний потік туристів цілий рік. Їх споруджують як поблизу відомих рекреаційних зон, так і окремо. Як пояснюють розробники, свою бізнес-модель вони порівнюють швидше з апарт-готелями, ніж з тентами.

З переваг - у куполів є обігрів і прозорі стіни - видова складова. Завдяки закритості конструкцій власники можуть дозволити собі підкреслити люксовість куполів , хайтек-стиль, до якого звикли українці. Саме тому у порівнянні з сафарі-тентами та афрейм-будинками, оренда куполів і коштує на 30-40% дорожче.

Сафарі-тентам віддають перевагу інших областях, де відпочинок сезонний. Зазвичай це біля моря, річок. Та й в горах, якщо є ділянка з видами, але доїзд можна організувати лише влітку, а взимку не доїдеш без спецтранспорту, власники віддають перевагу тентам.

"Якщо взяти частину Київщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Одещини, тут пік туристичного потоку - це літо. У цих районах переважно розміщуються сафарі тенти, юрти, будинки на деревах та ін. Аналогічні процеси відбуваються в Європі: якщо є цілорічний туристичний потік - з'являються куполи. На сезонний потік ставлять намети", - пояснює Родкін.

Глемпінг як бізнес: як заробити на тренді

Глемпінг відносять до сегменту рекреації, це похідний ринок від готельного. Його фанати - люди, які полюбляють екотуризм, але віддають перевагу комфорту.

Тож перш, ніж розглядати глемпінг як бізнес, варто вивчити цільову аудиторію. Якщо в готелі їдуть з туристичною метою, то для глемпінгу важливе спілкування з природою, психологічне оздоровлення, перезавантаженням. Усі послуги, вибір місця, супровід це мають враховувати.

"Якщо наші клієнти - молоді сім'ї з дітьми, необхідно подбати про безпечний ігровий майданчик, відповідні атракції, фельдшерський пункт. В Україні зазвичай сьогодні превалює орієнтація глемпінгів на відпочинок молодих пар. Тут усі хочуть чан чи гамак над урвищем - а це точно не про дітей", - зазначив Андрій Родкін.

Це підтверджують і виробники куполів. "Зазвичай глемпінг обирають молоді пари. Ціна проживання достатньо висока - $100 за добу - клієнти рідко приїжджають на багато днів. В основному це 1-2 денний відпочинок (50%) або організація івенту, рідше 3-5 днів. Найважливіше - створити умови для релаксу і не заважати їм якимись додатковими роботами на ділянці", - поснив Delo.ua співвласник ECOPOD Ukraine Олег Саків.

По-друге, будь-яка бізнес-модель глемпінгу відштовхується від обмежуючих факторів - якості комунікацій. Відсутність або недостатня кількість електроенергії може коштувати надто дорого. Звісно, якщо нема достатньо електроенергії, можна завжди встановити сонячні панелі чи промислові генератори, проте це різко понизить рентабельність - зросте термін окупності проєкту.

Варто подбати і про якість доріг, бо до локації діставатимуться не лише відвідувачі, але й персонал, служби, що вивозять сміття або постачають продукти.

Попри війну, заповнюваність глемпінгів залишається високою - 60-70%, у довоєнні часи вона доходила до 95%.

Ціни на проживання у різних тентах коливаються у межах $50-100, рідко $150 - це в пікові тижні сезону.

Витратна частина бізнес-моделі глемпінгу - це вартість куполів та їх оснащення комфортом, землі, організація ландшафту та супровідний сервіс. Для перезавантаження простір доукомплектовують. Зазвичай це чан чи басейн, релакс зони, якими будуть користуватись орендарі. "Якщо це великий комплекс, потрібен ресторан. Бо за таку ціну залишати людей без їжі, або привозити їм сніданок в судочках - це така собі історія за 4 тисячі гривень на добу", - наголошують в ECOPOD Ukraine.

Загальна сума інвестицій залежить від типу глемпінгу.

"Наш сезонний бізнес для того, щоб запустити глемпінг на 10 номерів з повністю обладнаними наметами, коштуватиме 5 млн грн, тобто $100-130 тис. Рентабельність містечок складає на ринку 30-35%. Окупність проєктів в середньому 2-4 роки. Щосезону глемпінг генеруватиме 1,5 млн грн прибутку чистими", - наголошує Андрій Родкін.

Купольне містечко обійдеться дорожче, але й ціни на оренду тут вищі.

"Вартість повністю обладнаних купольних конструкцій складе половину бюджету у бізнес-плані проєкту. Необхідно закласти 20 тисяч на рецепцію. Якісне підведення комунікацій (вода, світло, каналізація) - $30 тис. На облаштування простору з 5 куполів необхідно 20 соток землі - це плюс $1- 2 тис за сотку. Крім того, потрібно облаштувати доріжки, ландшафт, каруселі, чан", - підрахував Олег Саків.

За його словами, окупність проєкту складе 3-5 років навіть при 50% завантаженні. Хоча ще 3-4 роки тому подібні комплекси окуплялись за 1-1,5 роки.

Краєвид для глемпінгу. Як правильно обрати локацію

Природа - ключовий елемент бізнес-моделі глемпінгу, адже ставка робиться саме на екотуризм. При виборі локації оператори ринку радять зосередитись на таких аспектах, як чистота природи, тиша, світлове та звукове забруднення. Чим далі від міста, тим краще: через міське світлове навантаження часто зорі не видно.

"Як обрати ділянку? З одного боку, якщо серце завмирає, коли ви сидите на локації, - це воно. Варто перевірити, чи чути на локації аеропорт, залізницю, будь-який транспорт. У такому випадку ми не рекомендуємо вкладатись в глемпінг. Також не варто інвестувати, якщо на локації поруч є підприємство, що забруднює довкілля", - зазначили в Glamping.ua.

В геокуполах можна відпочивати як влітку, так і взимку. Фото: ECOPOD Ukraine

Важливий як краєвид, бо, наприклад, у геокуполів є панорамне вікно, і форма ділянки. Власник має розуміти, як він розмістить на цих сотках 5 панорам, щоб конструкції не заступали одна одній панораму. Тому прямокутні ділянки цікавіші для глемпінгу, аніж квадратні.

Другий аспект - це про доступ до базових потреб та комунікацій: світло, вода та доїзд до локації. Ідеальний кейс - коли глемп організовують поблизу відомих рекреацій, поряд є вже об'єкти, або фермерське господарство пропонує глемп-містечко як додаткову послугу для своїх клієнтів. Тут швидше за все, доступ до базових потреб вже закладений.

У випадку нової ділянки у полі чи в горах недостатньо, що поряд з ділянкою проходить ЛЕП і стоїть електричний стовп. Світло може коштувати дуже дорого, якщо воно далеко і не трифазне, а однофазне: 10 кіловат нічого не вирішує, необхідні 30-40 кіловат.

По-третє, важливим є і статус землі, на якій стоїть простір. В ідеалі землю краще купити. "З орендою ми не рекомендуємо нікому зв'язуватися - тільки приватна власність. Є кейси, які це підтверджують. Як тільки проєкт стає успішним, виникають проблеми: орендодавці піднімають ціни, ставлять додаткові вимоги”, - пояснив Олег Саків.

Планування глемпінгу: переваги та ризики

Оператори ринку називають п'ять ключових переваг глемпінгу як бізнесу:

невеликі інвестиції порівняно з будівництвом готелю;

швидка реалізація проєкту - встановити містечко можна за 1-6 місяців;

великий попит та платоспроможні споживачі, готові тратити $100 за добу;

проєкт не потребує дозвільної документації;

швидка окупність інвестицій.

Водночас глемпінг-бізнес має чимало ризиків. У першу чергу, це пов'язано зокрема з тим, що українське законодавство ніяк не регламентує глемпінг. За словами Родкіна, в нормативній базі взагалі нема такого слова. На перший погляд це спрощує бізнес, але будь-яка місцева влада може видати свої обмеження на діяльність містечка, що дає підстави для корупційних ризиків.

По-друге, екобізнес - це звучить гордо, але працювати з природними локаціями непросто. Варто пам'ятати, що, працюючи з землею, на власника глемпінгу може очікувати чимало сюрпризів в організації електропостачання та прокладання комунікацій, водовідведення, забезпечення інтернету і навіть в забезпеченні благоустрою.

Третім ризиком залишається фактор війни. Зокрема, вже сьогодні він впливає на заселеність містечок, особливо у карпатській місцевості.

"У зв'язку з мобілізацією у певних регіонах є недоукомплектація. Якщо середнє завантаження купольних готелів раніше була 80-95%, зараз близько 60%. Чим віддаленіше від мегаполісів, тим складніше з наповненістю. Водночас у київському проєкті куполів просідання нема", - пояснив Олег Саків.

10 порад для власникам глемпінгу

Головним фактором успіху глемпінгу оператори ринку називають саму природу - будь-яка видова ділянка з озером, водоспадом, а тим більше морем. Власник простору, попри зосередженості на комфорті для клієнтів, має розуміти, що фактично "продається краєвид, а не ортопедичне ліжко".

Напередодні негоди глемпи радять укріпляти від шквального вітру. Фото: Glamping UA

Другий фактор - наявність безпроблемних комунікацій. В ідеалі більшість пропозицій відпадає саме на цьому пункті. Варто добре дослідити геодезичну та топографічну карту міцевості і приділити максимум уваги базовим потребам для глемперів.

По-третє, не менш важливим є сервіс і ставлення до клієнта. Поруч з кемпом завжди має бути людина, які відповість на всі запитання. В ціну за номер має бути включений хоча б сніданок.

Четвертий фактор - розуміння своєї цільової аудиторії. Краще один раз інвестувати у ретельне дослідження свого сегменту, ніж потім щомісяця витрачати чималі суми на платну рекламу у соціальних мережах.

По-п'яте, намети відносяться до легких конструкцій, слід слідкувати за погодними умовами і станом споруд, особливо за умов негоди або шквальних вітрів.

Шостий пункт - не скрізь буде можливість прати на місці, тож вам також необхідно буде подбати про пошук підрядника, який візьме це питання на себе.

По-сьоме, навіть якщо не планується відкриття кафе на території глемпінгу, варто подбати про наявність питної води та снеків, вугілля для мангалу, продуктів для грилю та шашлику тощо.

Восьме - виробники наметів рекомендують зайнятися монтажем за півроку до запуску містечка. Щоб всі нюанси і добре навчити персонал.

Також слід подбати про охорону, зважаючи на те, що зазвичай такі містечка не мають парканів, і на територію можуть зайти як сторонні люди, так і дикі тварини.

І останній пункт. "Варто окремо розрахувати поточні витрати. Наприклад, заправити балони газом, докупити келихи, пофарбувати парканчики, відремонтувати понтон — щоб подібні раптовості не застали зненацька, краще закладайте на це бюджет. Навіть з неочікуваними витратами, інвестиціями в поновлювану енергію, Starlink, облаштування екологічних санвузлів — глемпінг швидко окупиться", - зазначають у Glamping UA.

Перспектива. Що буде з глемпінгом у найближчі роки?

На відміну від Європи, яка вже пройшла межу, коли будь-який глемпінг приносить швидкі гроші, український бізнес усе ще в зародковому стані і ринок далекий від насичення. За даними операторів, у сезони відпусток попит значно перевищує пропозицію. Щоб забезпечити нинішній попит всередині країни, потрібно як мінімум 116 глемпінгів, тобто вдвічі більше, ніж є.

Сьогодні у західних країнах ринок перейшов у стадію великих проєктів - гемпінг курортів, коли на великій ділянці 20-50 гектарів розміщується не 10-30, а 50-100 номерів. І всі вони різного формату.

Саме тому всі оператори сходяться на тому, що український ринок глемпінгу буде рости у найближчі роки. Навіть під час війни в країні з'явилось близько 20 наметових містечок. Водночас залишається чимало регіонів, де немає жодного глемпінгу.

Окрім того, варто враховувати зростання внутрішнього туризму і цікавість до України з боку іноземців. На переконання екологів, за природніми характеристиками Україна може дати фору будь-якій європейській країні.

"Україна має унікальний потенціал для того, що зацікавити не тільки українського, а й іноземного туриста. Це Дністровські каньйони, північне Полісся з прісними озерами, Бакота - унікальне місце за своєю клітматичними, логістичними, видовими характеристиками. У Карпатах цікавий район Томнатик на Буковині - це мало індустріалізований та малозаселений район, наразі складний доїзд. Але з точки зору природних ресурсів має величезний потенціал", - вважає експерт.

Але для того, щоб показати наші краєвидиі українському, й іноземному споживачу, необхідна інфраструктура належного рівня, у першу чергу дороги.