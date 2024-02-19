Податкові надходження від туристичного бізнесу зросли на третину і повернулися на довоєнний рівень

Податкові внески, які зробили учасники туристичної індустрії протягом 2023 року досягли довоєнного рівня, що демонструє успішну адаптацію туристичної галузі України до нинішніх реалій.

Про це повідомляє голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

У 2023 році порівняно з 2022 роком податкові надходження до державного бюджету зросли на 32%, і склали 2 млрд 49 млн 462 тис. грн проти 1 млрд 551 млн 182 тис. грн у попередньому році.

Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли було сплачено 2 млрд 231 млн 861 тис. грн, податкові надходження від туристичної індустрії у 2023 році зменшились лише на 8%.

При цьому, найбільший внесок у держбюджет у минулому році, сплативши 64% від загальної суми, або 1 млрд 303 млн 623 тис. грн, зробили готелі. Ця цифра майже вдвічі більше, ніж у 2022 році і майже аналогічна тій, яка була сплачена готелями у 2021 році.

Згідно з повідомленням, туристичні оператори також показали значне зростання податкових надходжень у 2023 році, збільшивши їх майже на чверть до 205 млн 828 тис. грн порівняно з попереднім роком (167 млн 858 тис грн). Найбільші податкові внески надійшли від туристичних суб’єктів із Києва, Львівської, Київської, Івано-Франківської та Одеської областей.

Олеськів зазначає, що аналіз вказує на активне зростання внутрішнього туризму та розвиток туристичних локацій, особливо у центральних та західних регіонах України.

Додамо, що за даними ЮНЕСКО Україні знадобиться 9 мільярдів доларів та 10 років для відновлення секторів культури і туризму. За два роки війни Україна вже втратила понад 19,6 мільярда доларів доходу від туризму.

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