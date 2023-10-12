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Суспільство
Дата публікації

Внаслідок війни в Україні постраждали 835 пам’яток культурної спадщини

Внаслідок війни в Україні постраждали 835 пам’яток культурної спадщини
Ілюстрація: Міністерство культури та інформаційної політики

Постійні жорстокі обстріли з боку Росії призвели до пошкодження та знищення значної кількості об'єктів культурної спадщини в Україні. За період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року було зафіксовано руйнування або пошкодження 835 об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України

Ця кількість включає в себе 118 об'єктів національного значення, 653 -  об'єкти місцевого значення та 64 об'єкти, щойно виявлені як частину культурної спадщини.

Згідно повідомленням, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, ще 648 - були частково пошкоджені, а стан 164 об’єктів залишається невідомим. 

Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало у наступних областях:

  • Харківська область: 207
  • Одеська область: 112
  • Донецька область: 111
  • Херсонська область: 80
  • Чернігівська область: 70
  • Київська область: 69
  • Запорізька область: 35
  • Львівська область: 33
  • Дніпропетровська область: 28
  • Луганська область: 28
  • Сумська область: 25
  • Миколаївська область: 22
  • Хмельницька область: 9
  • Вінницька область: 4
  • Житомирська область: 2.

Серед пошкоджених споруд пам’ятки архітектури складають 256 об’єктів, архітектури та містобудування – 246, історії – 199, архітектури, історії – 32, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 20, архітектури та містобудування, історії – 37, містобудування – 5,  науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Нагадаємо, станом на 25 липня 2023 року було пошкоджено або зруйновано 763 об'єкти культурної спадщини. 

Автор:
Тетяна Гойденко