Внаслідок війни в Україні постраждали 835 пам’яток культурної спадщини

Постійні жорстокі обстріли з боку Росії призвели до пошкодження та знищення значної кількості об'єктів культурної спадщини в Україні. За період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року було зафіксовано руйнування або пошкодження 835 об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України

Ця кількість включає в себе 118 об'єктів національного значення, 653 - об'єкти місцевого значення та 64 об'єкти, щойно виявлені як частину культурної спадщини.

Згідно повідомленням, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, ще 648 - були частково пошкоджені, а стан 164 об’єктів залишається невідомим.

Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало у наступних областях:

Харківська область: 207

Одеська область: 112

Донецька область: 111

Херсонська область: 80

Чернігівська область: 70

Київська область: 69

Запорізька область: 35

Львівська область: 33

Дніпропетровська область: 28

Луганська область: 28

Сумська область: 25

Миколаївська область: 22

Хмельницька область: 9

Вінницька область: 4

Житомирська область: 2.

Серед пошкоджених споруд пам’ятки архітектури складають 256 об’єктів, архітектури та містобудування – 246, історії – 199, архітектури, історії – 32, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 20, архітектури та містобудування, історії – 37, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Нагадаємо, станом на 25 липня 2023 року було пошкоджено або зруйновано 763 об'єкти культурної спадщини.