В результате войны в Украине пострадали 835 объектов культурного наследия

Постоянные жестокие обстрелы со стороны России привели к повреждению и уничтожению большого количества объектов культурного наследия в Украине. За период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 было зафиксировано разрушение или повреждение 835 объектов культурного наследия.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Это количество включает в себя 118 объектов национального значения, 653 – объекты местного значения и 64 объекта, только что обнаруженных как часть культурного наследия.

Согласно сообщению, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 памятника, еще 648 – были частично повреждены, а состояние 164 объектов остается неизвестным.

Больше памятников культурного наследия пострадало в следующих областях:

Харьковская область: 207

Одесская область: 112

Донецкая область: 111

Херсонская область: 80

Черниговская область: 70

Киевская область: 69

Запорожская область: 35

Львовская область: 33

Днепропетровская область: 28

Луганская область: 28

Сумская область: 25

Николаевская область: 22

Хмельницкая область: 9

Винницкая область: 4

Житомирская область: 2.

Среди поврежденных сооружений памятники архитектуры составляют 256 объектов, архитектуры и градостроительства – 246, истории – 199, архитектуры, истории – 32, монументального искусства – 19, градостроительства, монументального искусства – 17, археологии – 20, архитектуры и градостроительства, истории – 37, градостроительство – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1, архитектуры, монументального искусства – 1.

Напомним, по состоянию на 25 июля 2023 года было повреждено или разрушено 763 объекта культурного наследия.