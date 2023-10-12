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В результате войны в Украине пострадали 835 объектов культурного наследия
Постоянные жестокие обстрелы со стороны России привели к повреждению и уничтожению большого количества объектов культурного наследия в Украине. За период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 было зафиксировано разрушение или повреждение 835 объектов культурного наследия.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Это количество включает в себя 118 объектов национального значения, 653 – объекты местного значения и 64 объекта, только что обнаруженных как часть культурного наследия.
Согласно сообщению, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 памятника, еще 648 – были частично повреждены, а состояние 164 объектов остается неизвестным.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Больше памятников культурного наследия пострадало в следующих областях:
- Харьковская область: 207
- Одесская область: 112
- Донецкая область: 111
- Херсонская область: 80
- Черниговская область: 70
- Киевская область: 69
- Запорожская область: 35
- Львовская область: 33
- Днепропетровская область: 28
- Луганская область: 28
- Сумская область: 25
- Николаевская область: 22
- Хмельницкая область: 9
- Винницкая область: 4
- Житомирская область: 2.
Среди поврежденных сооружений памятники архитектуры составляют 256 объектов, архитектуры и градостроительства – 246, истории – 199, архитектуры, истории – 32, монументального искусства – 19, градостроительства, монументального искусства – 17, археологии – 20, архитектуры и градостроительства, истории – 37, градостроительство – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1, архитектуры, монументального искусства – 1.
Напомним, по состоянию на 25 июля 2023 года было повреждено или разрушено 763 объекта культурного наследия.