ЮНЕСКО включила до Списку всесвітньої спадщини під загрозою центр Львова, Києво-Печерську лавру й Софійський собор

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 15 вересня постановив внести об’єкти "Київ: собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра" та "Львів - ансамбль історичного центру" до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, через загрозу знищення, спричинену російськими атаками.

Як повідомляється на сайті ООН, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вважає, що для цих об'єктів "більше немає оптимальних умов для повної гарантії захисту", тому їм загрожує потенційна небезпека через війну. Зокрема, перебуваючи під ризиком прямої атаки, вони також вразливі до ударних хвиль, спричинених бомбардуваннями двох міст.

"Відзначаючи численні дії, вжиті українською владою для захисту своїх культурних цінностей, Комітет констатував, що ці два об’єкти спадщини видатної універсальної цінності залишаються під постійною загрозою з початку вторгнення 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

В організації наводять наступний опис доданих до переліку українських об'єктів:

Софійський собор у Києві символізує "новий Константинополь", столицю християнського князівства, заснованого в XI столітті в регіоні, що прийняв християнство після хрещення Володимира Великого в 988 році. Духовний та інтелектуальний вплив Києво-Печерської лаври сприяв поширенн православної віри та ідеї на європейському континенті в XVII, XVIII і XIX століттях. З 1990 року об’єкт входить до Списку всесвітньої спадщини.

Місто Львів, засноване в пізньому середньовіччі, процвітало як адміністративний, релігійний, торговий і культурний центр з XIII по XX століття. Його середньовічна міська рельєфність збереглася недоторканою, зокрема сліди різних етнічних спільнот, які жили тут, а також чудові барокові та пізніші будівлі. У 1998 році історичний центр Львова внесено до Списку всесвітньої спадщини.

Включення цих об'єктів до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, зокрема, відкриває можливість для додаткової фінансової та технічної допомоги для реалізації нових екстрених заходів – відповідно до заходів, які вже вжила Україна разом з ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що в січні цього року ЮНЕСКО додала до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, об'єкт "Історичний центр Одеси". Втім, попри це, під час спроб російської армії атакувати дронами й ракетами територію місцевого морпорту після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи в середині липня низка історичних пам'яток в центрі міста зазнала пошкоджень та руйнувань.

Зокрема, було частково зруйновано окремі будинки на початку вулиці Преображенській, на Військовому узвозі та вулиці Приморській, а також значні руйнування отримав Спасо-Преображенський собор, який було відбудувано у 1999–2011 роках на місці зруйнованого радянською владою в 1936 році.

Після цього Одесу відвідувала й місія ЮНЕСКО. Тоді ж Верховна Рада звернулася до цієї організації, парламентів та урядів її держав-членів щодо необхідності позбавлення Росії членства в ЮНЕСКО.

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