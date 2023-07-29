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До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків після ударів РФ (ФОТО)
Сьогодні, 29 липня, до Одеси прибула місія ЮНЕСКО. Експерти оцінять пошкодження культурних і релігійних об’єктів внаслідок російських ударів.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Представники місії провели зустріч з місцевою владою.
"Будуть працювати в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть та документуватимуть наслідки атак російських терористів", - зазначив Кіпер.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він запевнив, що місцева влада буде всіляко допомагати роботі спеціалістів.
Нагадаємо, у січні міжнародна організація ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.
Обстріли Одеської області: що відомо
Після виходу Росії з "зернової угоди", окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".
Згодом Одеська область зазнала ще декількох атак поспіль. 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі, зокрема, руйнувань зазнав Спасо-Преображенський собор.
Загалом, за інформацією Одеської ОВА, внаслідок останніх ударів ворога постраждали 28 пам’яток архітектури.