До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків після ударів РФ (ФОТО)

Сьогодні, 29 липня, до Одеси прибула місія ЮНЕСКО. Експерти оцінять пошкодження культурних і релігійних об’єктів внаслідок російських ударів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Представники місії провели зустріч з місцевою владою.

"Будуть працювати в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть та документуватимуть наслідки атак російських терористів", - зазначив Кіпер.

Він запевнив, що місцева влада буде всіляко допомагати роботі спеціалістів.

Нагадаємо, у січні міжнародна організація ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.

Обстріли Одеської області: що відомо

Після виходу Росії з "зернової угоди", окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Згодом Одеська область зазнала ще декількох атак поспіль. 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі, зокрема, руйнувань зазнав Спасо-Преображенський собор.

Загалом, за інформацією Одеської ОВА, внаслідок останніх ударів ворога постраждали 28 пам’яток архітектури.