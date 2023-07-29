В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки ущерба после ударов РФ (ФОТО)

Сегодня, 29 июля, в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО. Эксперты оценят повреждение культурных и религиозных объектов в результате российских ударов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Представители миссии провели встречу с местными властями.

"Будут работать в Одессе четыре дня. Фиксировать и документировать последствия атак российских террористов", - отметил Кипер.

Он заверил, что местные власти будут всячески помогать работе специалистов.

Напомним, в январе международная организация ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины и внесла исторический центр Одессы в Список всемирного наследия.



Обстрелы Одесской области: что известно

После выхода России из "зернового соглашения" оккупанты активизировали обстрелы Одесской области. Фактически сразу после объявления о приостановлении участия российский ракетный удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

Впоследствии Одесская область подверглась еще нескольким атакам подряд. 23 июля россияне ударили по объектам всемирного наследия в Одессе, в частности, разрушения претерпел Спасо-Преображенский собор.

Всего, по информации Одесской ОВА, в результате последних ударов врага пострадали 28 памятников архитектуры.