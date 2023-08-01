ЮНЕСКО пропонує додати Венецію до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення

Культове італійське місто Венеція знаходиться під загрозою "незворотної" шкоди через величезний туризм, надмірну забудову та підвищення рівня моря через зміну клімату.

Про це заявила культурна агенція ООН, передає BBC.

Зазначається, що ЮНЕСКО планує сприяти кращому збереженню міста для майбутніх поколінь

У звіті ЮНЕСКО звинувачує італійську владу у "браку стратегічного бачення" щодо вирішення проблем, з якими стикається одне з наймальовничіших міст Італії.

Це удар для влади, яку звинувачують у нездатності захистити історичне місто.

Речник муніципалітету Венеції сказав, що вони "уважно прочитають" пропозицію ЮНЕСКО та обговорять її з урядом Італії.

Але один із колишніх мерів Венеції Массімо Каччіарі назвав ЮНЕСКО "однією з найдорожчих і марних організацій у світі".

"Вони не дають нам жодного фінансування для внесення змін, усе, що вони роблять, це критикують… Ніби Венеції потрібно, щоб вона стала об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО! Нам потрібно більше дій і менше слів", - підкреслив він.

Включення Венеції до списку міст, які перебувають під загрозою зникнення, ЮНЕСКО пропанувало два роки тому, але в останню хвилину цього вдалося уникнути через надзвичайні заходи, прийняті урядом Італії.

Зокрема, одним із таких заходів було рішення про заборону великих кораблів, таких як круїзні лайнери, у каналі Сан-Марко, а також обіцянка запустити амбітний план збереження міста.

Заборона на великі кораблі дотримується, хоча ЮНЕСКО каже, що її слід поширити на інші моделі човнів, які дуже забруднюють навколишнє середовище.

Але план порятунку Венеції так і не був реалізований і так і залишився міражем.

Як повідомляє італійська газета la Repubblica, експерти ЮНЕСКО написали кілька листів італійському уряду з проханням надати план збереження міста. Але отримані відповіді було визнано недостатніми.

У звіті ЮНЕСКО, з яким ознайомилася la Repubblica, йдеться, що влада, яка займається надзвичайною ситуацією в місті, не має стратегії подолання загрози зміни клімату.

Потепління планети має руйнівний вплив, викликаючи підвищення рівня моря, тому Венеція, яка оточена водою, дуже вразлива до повеней.

Крім того, щороку Венецію відвідують близько 28 мільйонів туристів. За даними ЮНЕСКО, це призводить до все більшої кількості проектів розширення мостів, що, у свою чергу, завдає шкоди місту.

Серед іншого, ЮНЕСКО вважає, що висотні будинки можуть "мати значний негативний візуальний вплив" на місто, і їх слід будувати далеко від центру Венеції.

Раніше повідомлялося, що через пересихання близько 150 каналів у Венеції гондоли, водні таксі та машини швидкої допомоги не можуть вільно переміщатися містом.

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