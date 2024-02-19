Налоговые поступления от туристического бизнеса выросли на треть и вернулись на довоенный уровень

Налоговые взносы, сделанные участниками туристической индустрии в течение 2023 года, достигли довоенного уровня, что демонстрирует успешную адаптацию туристической отрасли Украины к нынешним реалиям.

Об этом сообщает глава Государственного агентства по развитию туризма Марианна Олеськив.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом налоговые поступления в государственный бюджет выросли на 32% и составили 2 млрд 49 млн 462 тыс. грн против 1 млрд 551 млн 182 тыс. грн в предыдущем году.

По сравнению с довоенным 2021 годом, когда было уплачено 2 млрд 231 млн 861 тыс. грн, налоговые поступления от туристической индустрии в 2023 году уменьшились всего на 8%.

При этом наибольший взнос в госбюджет в прошлом году, уплатив 64% от общей суммы, или 1 млрд 303 млн 623 тыс. грн, внесли отели. Эта цифра почти вдвое больше, чем в 2022 году и почти аналогична той, которая была оплачена гостиницами в 2021 году.

Согласно сообщению, туристические операторы также показали значительный рост налоговых поступлений в 2023 году, увеличив их почти на четверть до 205 млн. 828 тыс. грн. по сравнению с предыдущим годом (167 млн. 858 тыс. грн.). Наибольшие налоговые взносы поступили от туристических субъектов из Киева, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской и Одесской областей.

Олеськив отмечает, что анализ указывает на активный рост внутреннего туризма и развитие туристических локаций, особенно в центральных и западных регионах Украины.

Добавим, что по данным ЮНЕСКО, Украине понадобится 9 миллиардов долларов и 10 лет для восстановления секторов культуры и туризма. За два года войны Украина потеряла более 19,6 миллиарда долларов дохода от туризма.

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