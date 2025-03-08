Ціни на готелі у Києві, Львові, Буковелі й Одесі: де найдорожче

Протягом усього 2024 року зростали середня ціна (ADR) та середня дохідність номеру (RevPar) в готелях Києва. Аналітики пов'язують здорожчання з підвищенням попиту на столичні готельні номери.

За підсумками перших дев’яти місяців 2024-го середній показник ADR в готелях Києва становив близько $69 (+30% р/р), а RevPar — $29 (+42% р/р), налогошує Ростислав Хома, керівник напрямку консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії EY в Україні.

За рахунок зростання завантаженості та стабільної вартості номерів, середня дохідність п’ятизіркових готелів Києва також мала тенденцію до підвищення, досягши рівня $61 за номер (+17% р/р), пише Property Times.

ADR розраховані за січень-вересень кожного року. Джерело: аналіз та дані EY, STR, Hotel Matrix, Ribas Hotels Group

За словами експерта, у Львові спостерігалась протилежна ситуація: попит на проживання в готелях знижувався, разом з девальвацією курсу гривні це призвело до падіння середньої вартості номера в доларі США до $66 (-8% порівняно з попереднім роком) у період з січня до вересня 2024 року. За словами Хоми, відповідно знизилась середня дохідність на номер в регіоні, досягши $34 (- 12%).

Суттєво зріс попит на готелі (+67% рік до року) за умови зниження середньої вартості номера в доларі до $50 (-14%), це дозволило стримати від падіння показник RevPar в готелях Одеси. За підсумками перших дев’яти місяців 2024 року він показав зростання на 43% і становив $20 за номер.

Джерело: аналіз та дані EY, STR, Hotel Matrix, Ribas Hotels Group

Як і в попередньому році, готелі в Буковелі за три квартали 2024 року показали високі результати із найвищою серед усіх регіонів середньою вартістю номера (не враховуючи п’ятизіркові готелі столиці) — $119 (+7% порівняно з 2023 р.).

З огляду на зниження попиту на готелі в регіоні, середній RevPar в готелях Буковелю в період з січня до вересня 2024 р. становив $64 (+5% рік до року).

Як повідомляло раніше Delo.ua, торік в Україні кількість готелів зросла на 9,1%.