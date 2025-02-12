В Карпатах начали строительство первого гостиничного комплекса всесезонного курорта

OKKO Group начала строительство первого гостиничного комплекса горного курорта GORO Mountain Resort во львовских Карпатах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Крупнейший рекреационно-инфраструктурный объект Украины

Отметится, что проект общей площадью 48 000 кв. м включает три дизайнерских гостиницы на 415 номеров, из которых 11 000 кв. м отведено под коммерческую и развлекательную инфраструктуру.

Сообщается, что это один из пяти гостиничных комплексов первой очереди GORO, объединяющий 9 гостиниц на 1100+ номеров с развитой рекреационной инфраструктурой: спа-зонами, бассейнами, ресторанами, детскими и бизнес-пространствами.

Реализацией гостиничной недвижимости курорта занимается инвестиционно-девелоперская компания GORO Development, входящая в состав OKKO Group. Она отвечает за разработку архитектурных концепций, строительство, функциональное и рекреационное наполнение, а также привлечение инвестиций в гостиничный бизнес.

OKKO Group начала строительство первого гостиничного комплекса GORO Mountain Resort. Фото: пресс-служба OKKO Group

Всесезонный горный курорт стоимостью $1,5 млрд

В компании отмечают, что в ближайшие 15 лет GORO Development планирует возвести на территории курорта 25 отелей на 5150 номеров. Завершение первой очереди строительства запланировано на 2028-2029 годы.

"Строительство первого гостиничного комплекса — стратегически важный этап в реализации целостной концепции всесезонного курорта международного формата. Согласно мастер-плану, разработанному совместно с австрийскими экспертами, сбалансированное сочетание горной, лыжной, гостиничной и развлекательной инфраструктуры будет способствовать увеличению продолжительности пребывания гостей. но-инфраструктурных объектов Украины, что повлияет на позиции государства на европейской туристической арене", — отметил СЕО группы компаний OKKO и соучредитель GORO Mountain Resort Василий Даниляк.

OKKO Group начала строительство первого гостиничного комплекса GORO Mountain Resort. Фото: пресс-служба OKKO Group

Напомним, ОККО Group начала строительство всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort. Он будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря, вблизи деревень Волосянка и Верхняя Рожанка во Львовской области.

На территории планируют в течение 15 лет построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две современные гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.

Там появится первая в Украине и самая длинная гондольная канатная дорога (2,8 км) и самая длинная лыжная трасса (3,8 км).

Первая очередь GORO общей площадью 127 га стартует возле села Волосянка, расположенного в 5 км от поселка Славское. Уже началось строительство Welcome Centre и нижней станции гондольной канатной дороги.

Сообщается, что общие инвестиции в GORO Mountain Resort оценивают в $1,5 млрд. Из этой суммы OKKO Group за счет собственных и кредитных средств планирует вложить $500 млн., еще $1 млрд. планируют привлечь от других инвесторов.