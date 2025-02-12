У Карпатах розпочали будівництво першого готельного комплексу всесезонного курорту

OKKO Group розпочала будівництво першого готельного комплексу гірського курорту GORO Mountain Resort у львівських Карпатах.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Найбільший рекреаційно-інфраструктурний об'єкт України

Зазначаться, що проєкт загальною площею 48 000 кв. м включає три дизайнерські готелі на 415 номерів, з яких 11 000 кв. м відведено під комерційну та розважальну інфраструктуру.

Повідомляється, що це один із п’яти готельних комплексів першої черги GORO, що об’єднає 9 готелів на 1100+ номерів із розвиненою рекреаційною інфраструктурою: спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами.

Реалізацією готельної нерухомості курорту займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, яка входить до складу OKKO Group. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес.

OKKO Group розпочала будівництво першого готельного комплексу GORO Mountain Resort. Фото: пресслужба OKKO Group

Всесезонний гірський курорт вартістю $1,5 млрд

У компанії зауважують, що протягом найближчих 15 років GORO Development планує звести на території курорту 25 готелів на 5150 номерів. Завершення першої черги будівництва заплановано на 2028–2029 роки.

"Будівництво першого готельного комплексу — стратегічно важливий етап у реалізації цілісної концепції всесезонного курорту міжнародного формату. Згідно з майстер-планом, розробленим спільно з австрійськими експертами, збалансоване поєднання гірської, лижної, готельної та розважальної інфраструктури сприятиме збільшенню тривалості перебування гостей, що матиме позитивний економічний ефект для всього регіону. GORO також стане одним із найбільших рекреаційно-інфраструктурних об'єктів України що вплине на позиції держави на європейській туристичній арені", — наголосив СЕО групи компаній OKKO та співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк.

OKKO Group розпочала будівництво першого готельного комплексу GORO Mountain Resort. Фото: пресслужба OKKO Group

Нагадаємо, ОККО Group розпочала будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Він буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка у Львівській області.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

OKKO Group розпочала будівництво першого готельного комплексу GORO Mountain Resort. Фото: пресслужба OKKO Group

Також там з’явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога (2,8 км) і найдовша лижна траса (3,8 км).

Перша черга GORO загальною площею 127 га стартує біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько. Наразі вже розпочалося будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги.

Повідомляється, що загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. Із цієї суми OKKO Group за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, ще $1 млрд планують залучити від інших інвесторів.