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Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к Вячеславу Заневскому, бывшему руководителю охраны Виктору Януковичу относительно взыскания его активов.
Об этом сообщило Министерство юстиции.
В доход государства взыскали активы эксохранителя Януковича
Отмечается, что в доход государства взысканы следующие активы Заневского:
- 100% уставного капитала ООО "Амстел-Ски";
- 5 объектов имущественных прав интеллектуальной собственности;
- 12 земельных участков;
- 2 квартиры;
- 4 парковочных места;
- транспортное средство;
- 10 единиц оружия;
- деньги в размере, эквивалентном более 300 000 грн.
В чем обвиняют Заневского
Вячеслав Заневский – офицер российской армии, экс-руководитель охраны Виктора Януковича. Он был владельцем 100% корпоративных прав ООО "Амстел-Ски", которое осуществляет управление гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.
Как говорится в сообщении Минюста, Заневский после начала полномасштабного вторжения организовывал меры по обеспечению безопасности при строительстве военно-логистических инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях.
Речь идет, в частности, о строительстве моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который является частью сухопутной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым.
Кроме того, Заневский помогал российским военным в поиске граждан Украины – военнослужащих ВСУ, участников АТО и других патриотически настроенных граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях.
Заметим, следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на Вячеслава Заневского и сообщили ему о подозрении .
О гостиничном комплексе AmstelSki
Гостиничный комплекс AmstelSki расположен в с. Поляница Ивано-Франковской области, вблизи центра курорта "Буковель" и горнолыжных трасс. Отель имеет 31 номер, ресторан, конференц-зал и т.д.
Согласно данным "Опендатабот", ООО "Амстел-Ски" создано в 2014 году, уставный капитал 20 млн грн.
По итогам 2023 года доход компании составил 4,8 млн грн, чистый убыток 302 тыс грн, обязательства – 23,7 млн грн, активы – 40,3 млн грн.