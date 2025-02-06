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Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит

гостиничный комплекс AmstelSki
Отель AmstelSki Фото: facebook.com/AmstelSki

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к Вячеславу Заневскому, бывшему руководителю охраны Виктору Януковичу относительно взыскания его активов.

Об этом   сообщило   Министерство юстиции.

В доход государства взыскали активы эксохранителя Януковича

Отмечается, что в доход государства взысканы следующие активы Заневского:

  • 100% уставного капитала ООО "Амстел-Ски";
  • 5 объектов имущественных прав интеллектуальной собственности;
  • 12 земельных участков;
  • 2 квартиры;
  • 4 парковочных места;
  • транспортное средство;
  • 10 единиц оружия;
  • деньги в размере, эквивалентном более 300 000 грн.

В чем обвиняют Заневского

Вячеслав Заневский – офицер российской армии, экс-руководитель охраны Виктора Януковича. Он был владельцем 100% корпоративных прав ООО "Амстел-Ски", которое осуществляет управление гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.

Как говорится в сообщении Минюста, Заневский после начала полномасштабного вторжения организовывал меры по обеспечению безопасности при строительстве военно-логистических инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях.

Речь идет, в частности, о строительстве моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который является частью сухопутной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым.

Кроме того, Заневский помогал российским военным в поиске граждан Украины – военнослужащих ВСУ, участников АТО и других патриотически настроенных граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях.

Заметим, следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на Вячеслава Заневского и сообщили ему о подозрении .

О гостиничном комплексе AmstelSki

Гостиничный комплекс AmstelSki расположен в с. Поляница Ивано-Франковской области, вблизи центра курорта "Буковель" и горнолыжных трасс. Отель имеет 31 номер, ресторан, конференц-зал и т.д.

Фото 2 — Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит
Фото 3 — Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит
Фото 4 — Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит
Фото 5 — Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит
Фото 6 — Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит
Фото 7 — Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит
Фото 8 — Гостиничный комплекс в Буковеле взыскали в доход государства: кому он принадлежит

Согласно данным "Опендатабот", ООО "Амстел-Ски" создано в 2014 году, уставный капитал 20 млн грн.

По итогам 2023 года доход компании составил 4,8 млн грн, чистый убыток 302 тыс грн, обязательства – 23,7 млн грн, активы – 40,3 млн грн.

Автор:
Светлана Манько