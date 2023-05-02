Бывшему руководителю охраны Януковича сообщили о подозрении

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного бывшего топ-чиновника, который скрывается от правосудия на территории страны-агрессора, а именно на Вячеслава Заневского – бывшего руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата Херсона и части Николаевской области, Заневский помогал захватчикам в распространении кремлевского режима и подавлении движения сопротивления.

"По данным следствия, в июле прошлого года на Заневского вышел его сын, входивший в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной части юга Украины. Тогда он обратился к своему отцу с просьбой посодействовать российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов ВСУ", - отмечают в СБУ.

В ответ на это Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – руководителями созданных агрессором "МВД" и "Государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонской области.

В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей.

Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по поводу тактики ведения боевых действий против Сил обороны.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, бывшего руководителя Службы безопасности Александра Якименко, возглавившего карательный орган РФ на временно оккупированной части Херсона, будут судить в Украине. Якименко был главой СБУ во времена президентства Виктора Януковича.