Главе парламента Чечни, который формирует новые отряды "кадыровцев" для войны против Украины, сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на председателя парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, причастного к оккупации части территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигурант входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства.

"Установлено, что Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок России, которые дислоцируются на территории северного Кавказа. Именно при его непосредственном участии был создан "78-й моторизированный полк специального назначения "север-ахмат"", а также батальоны "юг-ахмат", "запад-ахмат" и "восток-ахмат"", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, "мобилизованные" проходят военную подготовку в университете спецназа, расположенном в городе Гудермес Чеченской республики.

Затем боевиков перебрасывают в временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также установлено, что Даудов на протяжении июля – ноября прошлого года неоднократно лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь.

Там он встречался с предводителями вновь отрядов "кадыровцев" и призвал к ведению активных боевых действий против Сил обороны.

Кроме того, злоумышленник регулярно распространял на собственном Телеграмм-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова по поводу оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Даудову о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, содержащих оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

"Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ собрала доказательную базу на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого. Чиновник выполняет задачи Москвы по распространению оккупационного режима на временно захваченной территории Луганщины.