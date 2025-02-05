Арестованную яхту Медведчука в Хорватии не могут продать: в чем причина

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не может продать 92-метровую яхту Royal Romance бывшего народного депутата Виктора Медведчука, что ставит под угрозу наполнение госбюджета.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, АРМА сначала столкнулось со снятием ареста на судно, когда уже выбрало организаторов торгов – всемирно известный аукционный дом, который был готов реализовать яхту и перечислить средства от продаж в бюджет Украины.

"Заблокировав все активы государственного изменника санкциями и получив решение суда по аресту актива и реализации агентством, с сентября 2024 года направлены десятки запросов о начале процедуры легализации решения в рамках международно-правовой помощи", — отметила Дума.

Она подчеркнула, что за 8 месяцев АРМА не получила ответа о том, почему не начата процедура легализации решения украинского суда в Хорватии по реализации яхты.

Затем АРМА получило решение ВАКС о запрете реализации активов государственного изменника, которые уже были реализованы на Прозоро.

Дума подчеркнула, что такие решения создают прецеденты и для других активов бывшего нардепа, а именно яхты Royal Romance, продажа которой могла бы принести миллиарды в бюджет.

"Все это сопровождается статьями и колонками в медиа о том, почему санкционный механизм эффективнее ареста в рамках уголовного производства. В частности, об этом активно пишет авторитетная общественная организация Transparency International Ukraine. И действительно, ТІ активно продвигает позицию других органов относительно эффективности именно санкционного механизма: например продажи таких активов в Украине через ФГИУ", - отметила Дума.

Она акцентировала внимание на принципиально важном нюансе: если находящуюся за границей яхту реализовывать как санкционный актив, то придется делить средства от продажи между двумя странами — Украиной и Хорватией.

"Встает риторический вопрос: будем отстаивать интересы государства с существующими правовыми основаниями вернуть выведенное за границу? Изберет ли кто-то путь заблокировать, а впоследствии делить суммы от выведенных активов за границу пополам (в лучшем случае, в зависимости от международных соглашений между странами) вместо полноценного наполнения госбюджета?" Медведчука под санкции. то есть, заблокировать возможность наполнения бюджета как в этом, так и в возвращении других выведенных за границу кейсов", — заявила Дума.

Она добавила, что АРМА не планирует останавливаться и посоветовала следить за новостями.

Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передали Украине

В марте 2024 года АРМА начала процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом.

Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Подробнее о яхте

Виктор Медведчук приобрёл яхту в 2015 году. Однако первые сведения о ней в декларации политика появились через 4 года (в 2019 году). Тогда в декларацию внес компанию Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которой была его супруга Оксана Марченко.

Впоследствии выяснилось, что именно на нее зарегистрирована яхта. Яхта вмещает в себя 22 члена экипажа, кроме этого, на палубу можно пригласить еще 14 гостей.

В 2015 году стоимость яхты Royal Romance составляла 200 млн евро.

Сейчас дорогое имущество Виктора Медведчука находится в городе Трогир (Хорватия). Пришвартована оно на территории судоремонтной корабельной территории, которая охраняется. Вход на территорию посторонним запрещен.