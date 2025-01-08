СМИ узнали, кто скупает часы и портреты Медведчука и Марченко

За 2024 год государство продало имущество, принадлежавшее бывшему депутату Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко, на сумму более 10 млн грн. Покупателями стали непубличные и малоизвестные люди, которые местами путаются в показаниях.

Об этом пишет "Главком".

Почему остановлена распродажа имущества Медведчука и Марченко?

Издание напоминает, что в конце декабря Высший антикоррупционный суд запретил Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) реализовывать имущество бывшего народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которые государство реализовало на открытых аукционах. .

Как пишет "Главком", причиной тому стало то, что Министерство юстиции усомнилось в хозяйственной эффективности АРМА, намекая на занижение стоимости активов во время продаж. Кроме того, ведомство судится с Медведчуком и Марченко, добиваясь взыскания их имущества в доход государства через механизм санкций. Если удастся выиграть суды, распоряжаться активами Медведчука-Марченко будет Фонд государственного имущества, а не АРМА.

В то же время АРМА готовит апелляционную жалобу на решение антикоррупционного суда, но глава ведомства Елена Дума считает, что решение о национализации фактически невозможно выполнить.

Сколько заработали на имуществе Медведчука?

Как говорится в материале, начиная с июля 2024 года, АРМА реализовала 20 роскошных наручных часов (более 7 млн грн), 90 картин (902 тыс. грн), автомобиль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикла и баги свыше 1 млн. грн. Среди самых дорогих проданных часов Patek Philippe – за 1,27 млн. грн. и Breguet – за 1,11 млн. грн.

В целом, только за счет этих реализуемых активов Медведчука государственный бюджет получил 10,2 млн грн.

Кроме того, АРМА продолжает управлять другими арестованными активами Виктора Медведчука. В частности, в 2024 году АЗС "Глуско" (ныне заправки работают под брендом U.GO) принесли прибыль госбюджету на сумму свыше 110 млн грн.

Что касается заводов "Бетонстрой", "Керамбуд" во Львовской области и спортбазы в Киевской области, то АРМА объявила конкурсы по отбору управляющих.

Кто покупает секондхенд Медведчука и Марченко

"Главком" обратил внимание на отдельные лоты арестованного имущества Медведчука-Марченко, вызвавших повышенный интерес у покупателей. Например, наручные часы "Москва Кремль".

Стартовая стоимость лота составляла 17,4 тыс. грн. Уже во время торгов (всего пришло четверо участников) стоимость часов "взлетела" в шесть раз – до 105,6 тыс. грн. Победителем аукциона по продаже наручных часов "Москва Кремль" стал Сергей Бондаренко, которому 46 лет. В комментарии изданию он рассказал, что на самом деле эти часы не имеют никакой ценности, а их реальная стоимость не превышает 5 тыс. грн. Зато покупатель признался, что купил часы из…. патриотических соображений.

"Хочу на циферблате, где изображен "Москва Кремль", снять российский флаг и на его место прикрепить флаг Украины. Кроме того, это еще замысел несколько изменить. Это очень ювелирная работа. Были специалисты в Харькове, но они выехали за границу. Сейчас тяжело" найти профессионалов. Когда все переделаю, намерен продемонстрировать это военным", – рассказал Бондаренко.

Мужчина отметил, что на аукционах АРМА по просьбе знакомых приобрел еще пару часов из коллекции кума Путина. Например, Dolce&Gabbana с поношенным ремешком и легкими царапинами на корпусе за 61,5 тыс. грн. И добавил, что купленные часы уже носят новые счастливые обладатели.

Не меньший ажиотаж на аукционе вызвал наручные часы Parmigiani Fleurier, на циферблате которых красовалась жена Медведчука Оксана Марченко. АРМА оценила указанную вещь в 302,6 тыс. грн.

Во время аукциона, где находились трое участников, цена лота выросла до 485 тыс. грн. Обладателем эксклюзивных часов с изображением Оксаны Марченко стал 40-летний Алексей Марко. Супруг отказался объяснять, зачем ему хронометр с изображением чужой жены, ссылаясь на то, что он непубличная персона.

Также "с молотка" ушел необычный лот – янтарный портрет Виктора Медведчука, датированный 2000-ми годами. Он был изготовлен на ныне недействующем государственном предприятии "Янтарь", что в Ровно.

Единственной участницей аукциона оказалась Элите Севастьянова. Женщине – 60 лет. Она заплатила за произведение 6 тысяч. грн.

В беседе с "Главкомом" сама Элите Эриковна неожиданно отрицала сам факт приобретения: мол, не покупала портрета Медведчука. Вместо этого якобы приобрела картину "Три медведя".

Редакция отыскала на площадке ProZorro. Продажи подобную по описанию картину, о которой говорила Элите Севастьянова. Называется она "Мишки в сосновом лесу" из коллекции семьи Медведчука-Марченко. Эту картину, изготовленную из янтаря на деревянной доске, АРМА дважды пыталась продать: сначала за 54,2 тыс. грн (в ноябре 2024 года), а затем за 27,1 тыс. грн. грн (в середине декабря). Однако никто не пришел и аукционы считаются несостоявшимися. То есть словам Элите Севастьяновой нет документального подтверждения.

"Вообще, история с покупкой имущества Медведчука-Марченко непубличными и малоизвестными гражданами, местами путающимися в показаниях, заставляет задуматься: а вдруг ли это не подставные лица самого кума Путина спасают сокровища? Так же странной была победа столичного ООО "Бриарс", которое создано за два месяца до розыгрыша на аукционе Maybach Медведчука. Предприятие с уставным капиталом 500 грн купило автомобиль кума Путина, в 2003 году выпуска за 1,8 млн грн!", — заключает издание.

Аукционы по продаже арестованного имущества Медведчука

В начале сентября состоялся первый аукцион по продаже часов Медведчука. Тогда продали 8 из 20 экземпляров почти на 3,6 миллиона гривен.

На втором аукционе, который прошел 25 сентября, продали еще 11 часов Медведчука на сумму почти 3,3 миллиона гривен.

14 октября АРМА продало на аукционе последние арестованные часы из коллекции Медведчука. Торги проходили по схеме гибридного голландского аукциона, то есть на понижение цены. Стартовая цена лота составляла 461231,50 грн, победила ставка в 285 тыс. грн. грн.

В общей сложности все 20 часов Медведчука были оценены в 10,6 миллиона гривен.

Также на аукционах были проданы автомобиль марки Maybach, квадроциклы и багги.

Добавим, что 13 ноября на площадке Prozorro. Продажа состоялась первая аукцион по реализации картин из коллекции Медведчука. Было продано 16 полотен на общую сумму почти 317 тысяч гривен, которые пойдут на экономику и военные облигации и соответственно в поддержку обороноспособности Украины.