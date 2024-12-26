Суд запретил продавать арестованное имущество Медведчука: что происходит

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) будет оспаривать решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о запрете реализации имущества бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, 25 декабря 2024 ВАКС принял решение, которым запретил реализацию арестованного имущества, связанного с Виктором Медведчуком. Это имущество, в частности, включает объекты, которые уже были реализованы АРМА через систему Prozorro. Продажи, такие как автомобиль Maybach,часы, картины, квадроциклы и баги на общую сумму более 10,2 млн. гривен.

Как рассказала Дума, согласно решению суда, запрет обоснован возможными рисками отчуждения и уменьшения стоимости активов, принадлежащих ответчикам или связанным с ними компаниям.

"Суд считает, что реализация этих активов может сделать невозможным исполнение судебного решения в случае удовлетворения исковых требований об их взыскании в доход государства", — отметила Дума.

Она подчеркнула, что АРМА уже провела продажу части этого имущества, и вырученные средства были направлены в госбюджет Украины.

"Однако решение ВАКС подвергает сомнению законность проведения таких процедур в системе Prozorro.Продажи и подрывает доверие к прозрачному управлению арестованными активами", — подчеркнула глава АРМА.

По ее мнению, особенно странно выглядит тот факт, что суд не привлек АРМА к рассмотрению дела, хотя ВАКС был проинформирован о том, что часть активов уже передана на нужды обороноспособности Украины во время войны. В частности, речь идет о самолете Gulfstream G650 и вертолете Bell-427, которые были направлены на нужды Сил обороны Украины.

Как сообщила Дума, АРМА уже остановила все активные торги с целью обеспечения исполнения судебного решения и готовится к обжалованию определения в апелляционной инстанции.

"Мы ожидаем справедливого и законного решения апелляционной палаты, которое учтет интересы государства и общества. В этой связи встает важный вопрос: не ожидает ли такая же судьба арестованную яхту Медведчука Royal Romance, продажа от которой принесет миллиарды в бюджет?", — подытожила Дума

Аукционы по продаже арестованного имущества Медведчука

В начале сентября состоялся первый аукцион по продаже часов Медведчука. Тогда продали 8 из 20 экземпляров почти на 3,6 миллиона гривен.

На втором аукционе, состоявшемся 25 сентября, продали еще 11 часов Медведчука на сумму почти 3,3 миллиона гривен.

14 октябряАРМА продало на аукционе последние арестованные часы из коллекции Медведчука. Торги проходили по схеме гибридного голландского аукциона, то есть на понижение цены. Стартовая цена лота составляла 461231,50 грн, победила ставка в 285 тыс. грн. грн.

В общей сложности все 20 часов Медведчука были оценены в 10,6 миллиона гривен.

Также на аукционах были проданы автомобиль марки Maybach, квадроциклы и багги.

Добавим, что 13 ноября на площадке Prozorro. Продажа состоялась первая аукцион по реализации картин из коллекции Медведчука. Было продано 16 полотен на общую сумму почти 317 тысяч гривен, которые пойдут на экономику и военные облигации и соответственно в поддержку обороноспособности Украины.