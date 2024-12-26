Суд заборонив продавати арештоване майно Медведчука: що відбувається

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо заборони реалізації майна колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, 25 грудня 2024 року ВАКС ухвалив рішення, яким заборонив реалізацію арештованого майна, пов’язаного з Віктором Медведчуком. Це майно, зокрема, включає об’єкти, які вже були реалізовані АРМА через систему Prozorro.Продажі, такі як автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі на загальну суму понад 10,2 млн гривень.

Як розповіла Дума, згідно з ухвалою суду, заборону обґрунтовано можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів, що належать відповідачам або пов’язаним із ними компаніям.

"Суд вважає, що реалізація цих активів може унеможливити виконання судового рішення у випадку задоволення позовних вимог про їх стягнення в дохід держави", - зауважила Дума.

Вона підкреслила, що АРМА вже здійснило продаж частини цього майна, і виручені кошти були спрямовані до держбюджету України.

"Однак рішення ВАКС ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі Prozorro.Продажі та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами", - наголосила очільниця АРМА.

На її думку, особливо дивним виглядає той факт, що суд не залучив АРМА до розгляду справи, хоча ВАКС був поінформований про те, що частина активів уже передана на потреби обороноздатності України під час війни. Зокрема, йдеться про літак Gulfstream G650 та гвинтокрил Bell-427, які було спрямовано на потреби Сил оборони України.

Як повідомила Дума, АРМА вже зупинило всі активні торги з метою забезпечення виконання судового рішення та водночас готується до оскарження ухвали в апеляційній інстанції.

"Ми очікуємо на справедливе та законне рішення апеляційної палати, яке врахує інтереси держави та суспільства. У зв’язку з цим постає важливе питання: чи не чекає така ж доля арештовану яхту Медведчука Royal Romance, продаж від якої принесе мільярди до бюджету?", - підсумувала Дума

Аукціони з продажу арештованого майна Медведчука

На початку вересня відбувся перший аукціон з продажу годинників Медведчука. Тоді продали 8 із 20 екземплярів на майже 3,6 мільйона гривень.

На другому аукціоні, який відбувся 25 вересня, продали ще 11 годинників Медведчука на суму майже 3,3 мільйона гривень.

14 жовтня АРМА продало на аукціоні останній арештований годинник з колекції Медведчука. Торги проходили за схемою гібридного голландського аукціону, тобто на пониження ціни. Стартова ціна лоту складала 461 231,50 грн, перемогла ставка у 285 тис. грн.

Загалом всі 20 годинників Медведчука було оцінено в 10,6 мільйона гривень.

Також на аукціонах були продані автомобіль марки Maybach, квадроцикли та баггі.

Додамо, що 13 листопада на майданчику Prozorro.Продажі відбувся перший аукціон з реалізації картин з колекції Медведчука. Було продано 16 полотен на загальну суму майже 317 тисяч гривень, які підуть на економіку та військові облігації, і відповідно, на підтримку обороноздатності України.