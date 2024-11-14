АРМА продало на аукціоні перші 16 картин з колекції Медведчука: скільки вдалося виручити

13 листопада на майданчику Prozorro.Продажі відбувся перший аукціон з реалізації картин з колекції екснардепа Віктора Медведчука. Було продано 16 полотен на загальну суму майже 317 тисяч гривень, які підуть на економіку та військові облігації, відповідно, на підтримку обороноздатності України.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила голова Агентства з управління та розшуку активів (АРМА) Олена Дума.

Вона повідомила, що найдорожче з молотка пішов "Сільський пейзаж з річкою" - за 76 тисяч гривень.

"Сьогодні серед реалізованих лотів не було славнозвісного портрета Медведчука та "ведмедиків в сосновому лісі", які так зацікавили журналістів та суспільство. Але впевнена, що вже скоро ми всі дізнаємося, скільки їх реалізація принесла коштів державі", - йдеться в її повідомленні.

Також Дума додала, що починаючи з 13 листопада частина картин буде реалізовуватися щодня. Наступний аукціон запланований вже на 14 листопада – на ньому очікують продати 19 картин з колекції.

Нагадаємо, вся колекція Медведчука була розділена на дві частини. Одну з них оцінили в майже 4 млн грн і продадуть на Prozorro.Продажі, а іншу, яка складається зі 149 картин, що мають культурну цінність та є дороговартісними, планують передати до українських музеїв.

З молотка пішла колекція арештованих годинників Медведчука

Додамо, що 14 жовтня АРМА продало на аукціоні останній арештований годинник з колекції Медведчука. Торги проходили за схемою гібридного голландського аукціону, тобто на пониження ціни. Стартова ціна лоту складала 461 231,50 грн, перемогла ставка у 285 тис. грн.

На початку вересня відбувся перший аукціон з продажу годинників Медведчука. Тоді продали 8 із 20 екземплярів на майже 3,6 мільйона гривень.

На другому аукціоні, який відбувся 25 вересня, продали ще 11 годинників Медведчука на суму майже 3,3 мільйона гривень.

Загалом всі 20 годинників Медведчука було оцінено в 10,6 мільйона гривень.

Також на аукціонах були продані автомобіль марки Maybach, квадроцикли та баггі.