Частину колекції картин Медведчука оцінили у майже 4 млн гривень: яке полотно виявилось найдорожчим

АРМА отримало незалежну оцінку 136 картин екснардепа Віктора Медведчука – їх оцінено у майже 4 млн грн. Найдорожчою роботою виявилась композиція з човнами невідомого автора вартістю 392,5 тис. грн.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що вся колекція Медведчука була розділена на дві частини. 149 картин - мають культурну цінність та є дороговартісними, а 136 картин оцінено в майже 4 млн грн.

Оцінку проводив переможець, обраний Комісією з реалізації арештованих активів - ПП "Тендер Онлайн".

Серед найдорожчих робіт:

392,5 тис. грн — композиція з човнами (автор невідомий);

374,4 тис. грн — "Полудень у Криму" (автор - Вітіковський Лев);

349 тис. грн — "Трійка" (автор - Стойлов Костянтин);

284,8 тис. грн — "Коні" (автор невідомий);

170,1 тис. грн — "Акт або іспанка" (автор - Сергій Резніченко);

170,1 тис. грн — "Натюрморт зі стільцем" (автор - Сергій Резніченко);

175,8 тис. грн — "Дівчина з кавуном" (автор - Сергій Резніченко);

107,3 тис. грн — "Гірський пейзаж" (автор - Михайло Сапатюк);

71,5 тис. грн — "Кримський аромат" (автор - Муравська Наталія);

60,7 тис. грн — "Різдвяний день у Жденієві" (Герц Юрій);

54,2 тис. грн — "Ведмедики у сосновому лісі" (автор невідомий).

Однією з найдешевших картин є портрет Медведчука (автор - Гарбар М.) за 5,2 тис. грн.

Голова АРМА також повідомила, що кожну картину з фото та відповідною оцінкою згодом можна буде побачити на "Прозорро.Продажі".

"За висновком експертів Національного художнього музею України, ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні. Плануємо кожну картину розбити на окремий лот. Очікуйте незабаром 136 оголошень на "Прозорро.Продажі", про що АРМА обовʼязково проінформує", - додала Дума.

Що буде з іншими картинами

Всього експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин.

З них 149 визнано такими, що мають культурну та історичну цінність.

Ці картини мали бути передані до українських музеїв, але законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами не набрав достатньої кількості голосів серед народних депутатів.

"Очікуємо найближчим часом реєстрацію нового законопроєкту, який дозволить зберегти нашу культурну спадщину, яка колись опинилася в руках злочинців та зрадників", - заявили в АРМА.

Нагадаємо, про початок реалізації картин Медведчука АРМА оголосило 19 квітня.

З молотка пішла колекція арештованих годинників Медведчука

Додамо, що 14 жовтня АРМА продало на аукціоні останній арештований годинник з колекції Медведчука. Торги проходили за схемою гібридного голландського аукціону, тобто на пониження ціни. Стартова ціна лоту складала 461 231,50 грн, перемогла ставка у 285 тис. грн.

На початку вересня відбувся перший аукціон з продажу годинників Медведчука. Тоді продали 8 із 20 екземплярів на майже 3,6 мільйона гривень.

На другому аукціоні, який відбувся 25 вересня, продали ще 11 годинників Медведчука на суму майже 3,3 мільйона гривень.

Загалом всі 20 годинників Медведчука було оцінено в 10,6 мільйона гривень.