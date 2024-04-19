АРМА не продаватиме картини Медведчука, які мають музейне значення

Агентство з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА) звернулось до Міністерства культури та інформполітики з проханням залучити експертів до проведення додаткової експертизи полотен Медведчука і запевнило, що ті картини, які становлять культурну цінність для держави, реалізовані не будуть.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Щойно конкурсна комісія АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Своїм рішенням Комісія оголосила про початок конкурсу та визначила дату оголошення переможця – 9 травня 2024 року", - йдеться в її повідомленні.

Вона зауважила, що при огляді цієї колекції Агентством було виявлено роботи видатних українських живописців - Альберта Ерделі, Йосипа Бокшая та інших.

Голова АРМА наголосила, що процес реалізації полотен, який відбуватиметься на Прозоро.Продажі, призупинятися не буде, і у Агентстві переконані, що оцінщики нададуть виважені експертні висновки, а картини буде оцінено за ринковими цінами.

Водночас, маючи в пріоритеті збереження державної культурної спадщини, Агентство вже звернулося до Мінкульту та інформполітики з проханням - залучити експертів до проведення додаткової експертизи полотен.

В АРМА повідомили, що у разі виявлення в колекції картин, які становлять культурну цінність для держави або можуть бути визначені як предмети музейного значення, Комісія агентства може призупинити процедуру продажу окремих лотів та вжити заходів щодо їх збереження для держави.

"Наша пропозиція дозволить не зупинити надходження до державної скарбниці коштів, так необхідних Україні, особливо – в часи війни, і одночасно зберегти для нащадків шедеври культурної спадщини", - підсумувала Дума.

"АРМА не обирає покупця, АРМА обирає юридичну особу на майданчику "ПрозороПродажі", яка буде здійснювати реалізацію відповідного активу", - наголосив голова Комісії заступник голови АРМА Грігол Катамадзе.

Нагадаємо, АРМА готує до продажу 264 картини, що належали колишньому депутату Верховної Ради від забороненої 2022 року партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. За попередніми оцінками експертів, деякі роботи можуть коштувати близько 50 тисяч доларів.

З молотка підуть й інші активи Медведчука

На початку квітня стало відомо, що АРМА готує до продажу дороговартісний автомобіль Maybach Медведчука та 20 його колекційних наручних годинників. Строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня 2024 року.

У березні агентство розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Зазначимо також, що в 2023 році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.