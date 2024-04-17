АРМА продасть колекцію з 264 картин Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту арештованих активів (АРМА) готує до продажу 264 картини, що належали колишньому депутату Верховної Ради від забороненої 2022 року партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. Як повідомляє голова АРМА Олена Дума, кошти від реалізації полотен поповнять державний бюджет України.

Зазначається, що працівники АРМА провели повторний огляд картин Медведчука та здійснили їх фотофіксацію. Незабаром відбудеться засідання конкурсної комісії, яка визначить реалізатора.

У повідомленні агентства сказано, що вартість полотен буде визначена вже під час підготовки аукціону відповідним майданчиком “Прозорро.Продажі”. За попередніми оцінками експертів, деякі роботи можуть коштувати близько 50 тисяч доларів.

Натепер витвори мистецтва знаходяться на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Левову частку колекції становлять роботи представників Закарпатської художньої школи, зокрема Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса, Гаврила Глюка.

Також є й ікони з бурштину і бісеру, а ще портрет самого Медведчука, викладений із бурштину. Нагадаємо, картини було заарештовано у квітні 2022 року у рамках кримінального провадження, їх передали в управління АРМА для реалізації.

З молотка підуть й інші активи Медведчука

На початку квітня стало відомо, що АРМА готує до продажу дороговартісний автомобіль Maybach Медведчука та 20 його колекційних наручних годинників. Строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня 2024 року.

У березні агентство розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Зазначимо також, що в 2023 році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.