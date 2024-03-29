АРМА та "Укрнафтобуріння" закликали владу вирішити питання щодо Сахалінського родовища

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та "Укрнафтобуріння" звернулись до РНБО та Верховної Ради вирішити питання з видобутком на Сахалінському родовищі на законодавчому рівні, оскільки держава втрачатиме мільярди гривень на рік.

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Про це повідомили пресслужби АРМА та "Укрнафтобуріння".

В АРМА зазначають, що причиною звернення є існуючий договір між Національним агентством і ПАТ "Укрнафта" від 13 червня 2023 року щодо управління корпоративними правами ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння"". Його укладено відповідно до розпорядження Уряду від 23 травня 2023 року за номером 454-р.

"Укрнафтобуріння" володіло спецдозволом на користування надрами та видобуток вуглеводнів на Сахалінському родовищі у Харківській області.

"На жаль, рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду спецдозвіл було анульовано, що поставило під загрозу національні інтереси та енергетичну безпеку держави. При цьому, Верховний суд своєю ухвалою від 12 грудня 2023 року відмовив у провадженні за касаційною скаргою АРМА, а також відмовив у касаційному оскарженні і ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння"", - зауважують в АРМА.

Які наслідки зупинку видобутку

Згідно з договором управління, державний бюджет України в особі АРМА має отримати 90% від чистого прибутку компанії, однак через анулювання спецдозволу, і, відповідно, зупинку видобутку з грудня 2023 року, щорічно держава втрачатиме майже 500 млн кубометрів природного газу та близько 10 млрд грн податків та дивідендів.

Крім того, зупинка видобутку на Сахалінському родовищі може призвести до того, що громадяни Харківської області в умовах повномасштабної війни можуть залишитися без газопостачання.

Яке рішення пропонує АРМА

"АРМА закликає РНБО та народних депутатів України розглянути можливість законодавчого вирішення питання з видобутком, а саме - дозволити видачу спецдозволу на роботу на Сахалінському родовищі без проведення аукціону на підставі договору про управління, укладеного з Національним агентством. Цей рішучий та логічний крок забезпечить інтереси держави та забезпечить надходження до держбюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти, як ніколи, вкрай важливі для підтримки обороноздатності України", - пояснили в АРМА.

Також агентство наголошує, що усі державні органи мають об'єднати зусилля, аби забезпечити надходження до бюджету та безперебійну роботу таких родовищ.

В свою чергу "Укрнафтобуріння" звернулося до народних депутатів та РНБО підтримати звернення АРМА і розібратися з ситуацією, що склалася навколо видобутку на Сахалінському родовищі.

""Укрнафтобуріння" закликає державні органи об'єднатися, поставити на перше місце інтереси держави та врятувати видобуток на Сахалінському родовищі", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що "Укрнафтобуріння" – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Загалом за Сахалінським родовищем видобуток газу в 2020 році склав 844,3 млн куб. м та 86 тис. тонн нафти та конденсату, у 2021 – 789,5 млн куб. м та 80,8 тис. тонн.

Суди щодо видобутку на Сахалінському родовищі

28 листопада 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив постанову, за наслідками якої "Укрнафтобуріння" було змушене 1 грудня припинити видобуток на згаданому родовищі.

Йшлося про задовільнення скарги Державної служби геології та надр, яка анулювала спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10 липня 2019 року. Вона зверталася за зобов'язанням зупинити видобуток, однак суд першої інстанції (Київський окружний адміністративний) 9 серпня їй в цьому відмовив.

Судді ж апеляційного суду, як вказували в УНБ, не дослідили аргументи компанії, зокрема те, що в рішенні нібито йшлося про справу, яка стосувалася зовсім іншого спецдозволу – №5139, який до того ж вже був анульований Держгеонадр у 2019 році.

Зупинивши видобуток, УНБ одразу звернулося до Верховного суду із касаційною скаргою на цю постанову. В компанії також заявляють, що за час управління нею "Укрнафтою" змогли наростити видобуток і встигли отримати більше 1 мільярда гривень чистого прибутку.

Однак 13 грудня "Укрнафтобуріння" отримала ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду про відмову у відкритті касаційного провадження за скаргою на заборону видобутку на Сахалінському родовищі у Харківській області.

27 лютого 2024 року Київський окружний адміністративний суд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі, однак у Держгеонадра відмовились виконувати це рішення.

Згодом "Укрнафтобуріння" звернулося до Шостого апеляційного суду із проханням скасувати рішення, яке зупинило видобуток на Сахалінському родовищі, через нововиявлені обставини.

Передача "Укрнафтобуріння" "Укрнафті"

Нагадаємо, що у квітні 2023 року на компанії, що здійснювали видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі, було накладено арешт у кримінальному провадженні.

Державне бюро розслідувань, що розслідує справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу), вважає, що "Укрнафтобуріння" привласнило надра цього родовища.

Примітно, що 3 травня Печерський районний суд Києва скасував свої попередні рішення по арешт та передачу "Укрнафтобуріння" та ще трьох ТОВ до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА), однак вже наступного дня за повторним клопотанням ДБР та Офісу генерального прокурора знову вирішив арештувати цей актив та передати його агентству.

23 травня Кабінет міністрів погодився з пропозицією АРМА та Міністерства оборони щодо передачі вказаних активів "Укрнафті". 14 червня остання повідомила, що підписала з агентством договір про управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння", а також ТОВ "Сіріус-1", "Сахалінське" та "Іст Юроуп Петролеум". 29 червня 2023 року їхню передачу "Укрнафті" схвалив Антимонопольний комітет.