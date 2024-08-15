АРМА продало автотранспорт Медведчука почти на 3 млн грн: куда направлены средства

Национальное агентство по управлению активами (АРМА) продолжает реализацию имущества, конфискованного у Виктора Медведчука. Сегодня с аукциона был продан автомобиль Maybach 2003 выпуска за 1 829 009 грн, а также квадроцикл BOMBARDIER 2004 за 160 000 грн.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, общая сумма от реализации этого автотранспорта составила около 2 млн грн. Эти средства будут направлены на закупку военных облигаций, что непосредственно поддержит Вооруженные Силы Украины.

Ранее АРМА уже реализовала багги и еще один квадроцикл Медведчука, выручив за них около 1 млн грн. Таким образом, общая сумма от продажи автотранспорта государственного изменника достигла 3 млн. грн.

Кроме того, АРМА завершило независимую оценку 20 коллекционных наручных часов Медведчука, которые оценили в 10,6 млн. грн. Эти часы в скором времени будут проданы на онлайн-аукционе. Также ожидается оценка 136 принадлежащих Медведчуку картин.

Дума отметила, что получены средства в поддержку украинской армии.

С молотка уйдут и другие активы Медведчука

19 апреля АРМА объявила о начале реализации картин Медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, в обзор картин было инициировано привлечение экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.

Почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.

В марте агентство начало процесс продажи арестованной 92-метровой яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

Также будет назначен новый управляющий спортивной базы под Киевом, ранее принадлежавший Медведчуку.

В середине мая яхта Royal Romance перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна, однако в июле Окружной суд Сплита отменил арест яхты Royal Romance, что ставит под угрозу возможность ее реализации и приводит к риску потери актива.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

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