Яхта Медведчука перешла под флаг Украины

Арестованная яхта бывшего депутата Виктора Медведчука “Royal Romance” перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она пояснила, что обретение статуса означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины.

"Получение Свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Украины - это исторический момент для Украины. Ведь яхта "Royal Romance" - первый в истории Украины арестованный актив, разысканный Нацагентством за границей, получил легализованное решение Хорватского суда и получил государственную регистрацию флага в Украине ", - подчеркнула Дума.

Она также сообщила, что глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Евгений Игнатенко уже доложил о внесенных соответствующих изменениях в Международную морскую организацию (ИМО).

"Это мощная государственная поддержка и событие, которое будет способствовать дальнейшей реализации арестованной яхты на аукционе. Мы уже делаем все возможное, чтобы все преступно добытое и выведенное за границу имущество было возвращено под юрисдикцию Украины и служило интересам государства", - подытожила глава АРМА.

Напомним, аукционный дом Troostwijk Auctions из Нидерландов сообщил Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) об отказе от продления переговоров для подписания договора об организации торгов по продаже арестованной яхты Royal Romance Виктора Медведчука.

Теперь организацией аукциона займется аукционный дом Boathouse Auctions из США.

Арестованную яхту Медведчука Royal Romance передали Украине

В марте АРМА начал процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом.

Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Как выглядит яхта?

Виктор Медведчук купил яхту в 2015 году. Однако первые сведения о ней в декларации политика появились через 4 года (в 2019 году). Тогда в декларацию внес компанию Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которой была его супруга Оксана Марченко. Впоследствии выяснилось, что именно на нее зарегистрирована яхта.

Яхта вмещает в себя 22 члена экипажа, кроме этого, на палубу можно пригласить еще 14 гостей.

Сейчас дорогое имущество Виктора Медведчука находится в городе Трогир (Хорватия). Пришвартована оно на территории судоремонтной корабельной территории, которая охраняется. Вход на территорию посторонним запрещен.