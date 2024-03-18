Впервые в истории Украины: АРМА объявила о начале реализации зарубежного актива

Впервые в истории Украины и практике Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале реализации арестованного актива за границей – яхты коллаборанта Виктора Медведчука Royal Romance.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Отмечается, что заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора организатора торгов состоится в среду, 20 марта, в 11:00 в прямом эфире.

"Мы уже получаем заявки от мировых аукционных домов. Победитель конкурса организует и проведет публичную продажу этого драгоценного лота и войдет в историю как союзник в победе над злом. А тот, кто приобретет яхту Медведчука - нанесет политический удар путинскому режиму и войдет в историю мира", – заявила глава Национального агентства Елена Дума.

Она добавила, что деньги от продажи яхты пойдут на обороноспособность Украины.

В АРМА отметили, что для прозрачного освещения конкурса по реализации яхты созданы разделы на сайте Нацагентства украинской и английской версиями.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558 и впервые в истории Украины разрешил АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц, к которому относится и вышеупомянутая яхта Медведчука.

В Хорватии окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине принадлежащую Медведчуку яхту Royal Romance, а 16 февраля Кабинет министров согласовал АРМА ее реализацию.

Ранее сообщалось, что в 2023 году 17 автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.