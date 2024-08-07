АРМА ищет управляющего для сухогруза EMMAKRIS III

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет об отборе управляющего для сухогруза EMMAKRIS III, которое оценено почти в 109 млн гривен.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она напомнила, что на основании определения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева судно было передано в АРМУ для управления.

Регистровым владельцем EMMAKRIS III является компания Greater Bloom Limited из ОАЭ, фактическим – российская компания ООО «Линтер», зарегистрированная в городе Ростов-на-Дону.

В настоящее время судно пришвартовано у причала Железнодорожно-паромного комплекса ГП "Морской торговый порт" Черноморск" в Одесской области.

Как сообщила Дума, Арма провела обзор актива и подготовила всю необходимую документацию для его передачи на конкурс. Открытый конкурс по избранию оценщика актива выиграло ООО «Юрформат».

По словам Думы, следующий этап – объявление открытого конкурса на Прозорро для избрания управляющего. Все желающие смогут посоревноваться за возможность управлять судном.

О судне EMMAKRIS III

Судно EMMAKRIS III построено в 2000 году, имеет 7 трюмов с грузоподъемностью 73281 тонну дедвейта и осадкой 6,8 метра.

Его общая длина составляет 225 метров, а ширина – 32,26 метра.

Судно находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться, в частности, как плавучее зернохранилище для перевалки и хранения сухих грузов.

Из-за ограниченных возможностей портовой инфраструктуры Одесской области по перевалке сыпучих (зерновых) грузов данный актив может иметь высокую инвестиционную заинтересованность операторов рынка. Судно оценено почти в 109 млн гривен.

Напомним, окружной суд Сплита отменил арест яхты Royal Romance Виктора Медведчука, что ставит под угрозу возможность ее реализации и приводит к риску потери актива.