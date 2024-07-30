АРМА ищет управляющего для арестованного завода полуфабрикатов "Ермолино"

Агентство по розыску и управлению активами приступило к поиску управляющего для завода ТМ "Ермолино" в Днепропетровской области. Комплекс был передан в управление АРМА решением Шевченковского районного суда Киева и имеет площадь 4654,8 кв. Об этом идет речь на сайте АРМА.

Завод обладает значительным потенциалом для развития и обеспечения работой до тысячи граждан. Он оснащен дорогостоящим и исправным немецким и итальянским оборудованием, владеет лицензией на производство и занимается дистрибуцией. Оценка комплекса, проведенная АРМА, составляет более 558 миллионов гривен.

Однако на территории завода находится около 300 тонн просроченной продукции и сырья, которое требует утилизации. Хотя эта продукция не арестована, АРМА считает необходимым решить этот вопрос в рамках системного подхода к управлению активом.

С этой целью Агентство обратилось в орган досудебного расследования и Кабинет Министров Украины с просьбой принять меры по утилизации испорченной продукции во избежание негативного влияния на экологическую ситуацию в регионе.

АРМА в ближайшее время объявит конкурс на избрание управляющего заводом. Агентство приглашает всех заинтересованных лиц поучаствовать в конкурсе и получить шанс развивать мощности предприятия, способствуя укреплению экономики Украины.

Скандал из "Ермолино": арест завода полуфабрикатов из-за масштабного уклонения от налогов



Напомним, в августе 2022 года сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили компанию "Ермолино", в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Схема уклонения заключалась в перечислении средств на транзитно-конвертационную группу с целью их дальнейшей легализации.

Бенефициаром компании, активы которой оцениваются более чем в 350 миллионов гривен, оказался гражданин России и Мальты Илья Александров, владелец торговой марки "Ермолино".

К производству и реализации замороженных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" привлечены три компании: ООО "Ромерм" (село Чумаки Днепропетровской области), ООО "Киев-Торг" (Киев) и ООО "Днепр-Вендор" (Днепр).70% "Ромерм принадлежит Александрову, а остальные 30% – швейцарской компании EBR Finanzholding AG. "Киев-Торг" и "Днепр-Вендор" полностью принадлежат Александрову и занимаются сбытом продукции, производимой на заводе в Чумаках.

Добавим, что "Ермолино" — известный производитель пельменей, хинкали, вареников, блинов, котлет и других полуфабрикатов, а также кондитерских изделий. При этом на его сайте отмечается, что "ТМ "Ермолино" временно приостановила работу в Украине".

При этом "Ермолино" является российским брендом, названным в честь города в Калужской области, где собственно и расположено начальное производство полуфабрикатов, причем российский и украинский производители до сих пор используют один и тот же логотип.