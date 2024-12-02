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Частную дачу Медведчука под Киевом оценили в 757 млн грн

АРМА оценило арестованную спортбазу Медведчука под Киевом в 757 миллионов
АРМА оценило арестованную спортбазу Медведчука под Киевом в 757 миллионов

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) получило официальный отчет оценки спортивной базы бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Спортбаза, переработанная под частную дачу, была оценена в 757,33 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что арестованный по решению суда актив находится в городе Украинка Обуховского района Киевской области, среди хвойного леса, прямо на берегу реки Стугна.

Также на территории объекта находится площадка для вертолета, специальное место для парковки яхты, бассейн и гостевой дом.

Сообщается, что после обработки и сведения информации, подготовки тендерной документации, АРМА объявит конкурс на отбор управляющего для этой спортивной базы. Все желающие смогут принять участие и сразиться за возможность управлять активом госпредателя, принося значительные поступления госбюджету.

Недавно АРМА продала на аукционе 80 картин бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Ранее АРМА объявила конкурс на поиск оценщика и управляющего для 53,1 га земельных участков в Киеве, связанных с бывшими депутатами Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

См. также АРМА   объявила конкурсы на управителя и оценщика дачи в Карпатах   Медведчука.

Автор:
Светлана Манько