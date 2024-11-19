АРМА готовит к продаже принадлежавшие Медведчуку ювелирные изделия и антиквариат

Агентство по управлению и розыску активов (АРМА) объявило конкурс на реализатора ювелирных изделий и антиквариата, принадлежавших экс-нардепу Виктору Медведчуку.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, среди выставленного на реализацию имущества большая часть – изделия таких именитых ювелирных домов как Faberge и Cartier.

Также на продажу будет выставлено имущество, изъятое во время обысков в "Ведмежій діброві":

драгоценные украшения от мировых ювелирных брендов;

иконы и другие предметы;

часы, символически отсчитывающие время до победы;

монеты, представляющие историческую ценность;

статуэтки и другие антикварные изделия.

Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА Ювелирные изделия и антиквариат, принадлежавшие Медведчуку. Фото: АРМА

"Конечно же не обошлось без советских красных звезд и герба государства-агрессора. Уверена, что новые владельцы придумают, что с этим сделать", — отметила Дума.

После избрания организатор торгов произведет независимую оценку актива. Затем все это имущество будет выставлено на аукцион на Prozorro.Продажи.

Конечный срок подачи документов для участия в конкурсе – 5 декабря 2024 года 16:00.

АРМА уведомит о начале реализации указанных активов дополнительно.

Средства с продажи пойдут прямо на экономику и обороноспособность Украины.

Аукционы по продаже арестованного имущества Медведчука

В начале сентября состоялся первый аукцион по продаже часов Медведчука. Тогда продали 8 из 20 экземпляров почти на 3,6 миллиона гривен.

На втором аукционе, который прошел 25 сентября, продали еще 11 часов Медведчука на сумму почти 3,3 миллиона гривен.

14 октября АРМА продала на аукционе последние арестованные часы из коллекции Медведчука. Торги проходили по схеме гибридного голландского аукциона, то есть на понижение цены. Стартовая цена лота составляла 461 231,50 грн, победила ставка в 285 тыс. грн.

В общей сложности все 20 часов Медведчука были оценены в 10,6 миллиона гривен.

Также на аукционах были проданы автомобиль марки Maybach, квадроциклы и багги.

Добавим, что 13 ноября на площадке Prozorro.Продажи состоялся первый аукцион по реализации картин из коллекции Медведчука. Было продано 16 полотен на общую сумму почти 317 тысяч гривен, которые пойдут на экономику и военные облигации, и соответственно на поддержку обороноспособности Украины.