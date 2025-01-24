Запрет продажи арестованных активов Медведчука: ВАКС закрыл производство

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 23 января закрыла производство по запрету на продажу арестованных активов бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Отмечается, что по результатам рассмотрения коллегией судей принято решение о закрытии производства по апелляционной жалобе представителей Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) на определение ВАКС.

Минюст подчеркивает, что отстаивает последовательную позицию по активам подсанкционных лиц по тем делам, где есть основания и доказательства применения санкции взыскания. В ведомстве отмечают, что безвозвратное взыскание активов возможно именно в рамках санкционной процедуры по решению ВАКС.

"Наша правовая позиция защищает государство от будущих компенсаций и риска возврата имущества собственнику. Ведь санкционное взыскание активов — это безвозвратный переход имущества в собственность государства без права на компенсацию бывшему собственнику. При реализации арестованного имущества в рамках уголовного производства, в случае закрытия дела без приговора о конфискации, все средства от продаж должны быть возвращены владельцу после закрытия дела и снятие ареста", — отмечают в Минюсте.

Как подчеркнула глава АРМА Елена Дума, суд, учитывая важность этого вопроса на национальном уровне и его потенциальный прецедентный характер, объявил резолютивную часть решения, предоставив право обжалования и дальнейшего рассмотрения дела в Верховном Суде.

"Это действительно справедливое решение и АРМА, учитывая предыдущий опыт завоевания государственных интересов, обязательно воспользуется любыми возможностями в интересах Украины", — отметила Дума, добавив, что АРМА будет подавать кассационную жалобу.

Почему остановлена распродажа имущества Медведчука?

В конце декабря Высший антикоррупционный суд запретил Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), реализовывать имущество бывшего народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которые государство реализовало на открытых аукционах.

Как пишет "Главком", причиной тому стало то, что Министерство юстиции усомнилось в хозяйственной эффективности АРМА, намекая на занижение стоимости активов во время продаж. Кроме того, ведомство судится с Медведчуком и Марченко, добиваясь взыскания их имущества в доход государства через механизм санкций. Если удастся выиграть суды, распоряжаться активами Медведчука-Марченко будет Фонд государственного имущества, а не АРМА.

В то же время, АРМА готовит апелляционную жалобу на решение антикоррупционного суда, но глава ведомства Елена Дума считает, что решение о национализации фактически невозможно выполнить. Причины разные: от невозможности снятия ареста и признания активов вещественными доказательствами до невозможности Фонда госимущества их реализовать.

За 2024 год государство продало имущества, принадлежавшее бывшему Медведчуку и его супруге Оксане Марченко, на сумму более 10 млн грн. Покупателями стали непубличные и малоизвестные люди, которые местами путаются в показаниях.