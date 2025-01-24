Заборона продажу арештованих активів Медведчука: ВАКС закрив провадження

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 23 січня закрила провадження щодо заборони на продаж заарештованих активів колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Зазначається, що за результатами розгляду колегією суддів постановлено рішення про закриття провадження за апеляційною скаргою представників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на ухвалу ВАКС.

Мін'юст підкреслює, що відстоює послідовну позицію щодо активів підсанкційних осіб у тих справах, де є підстави і докази для застосування санкції стягнення. У відомстві зауважують, що безповоротне стягнення активів можливе саме в межах санкційної процедури за рішенням ВАКС.

"Наша правова позиція захищає державу від майбутніх компенсацій та ризику повернення майна власнику. Адже, санкційне стягнення активів - це безповоротний перехід майна у власність держави без права на компенсацію колишньому власнику. Натомість при реалізації арештованого майна в межах кримінального провадження, у разі закриття справи без вироку про конфіскацію, всі кошти від продажу мають бути повернені власнику після закриття справи і зняття арешту", - наголошують у Мін'юсті.

Як наголосила очільниця АРМА Олена Дума, суд, враховуючи важливість цього питання на національному рівні та його потенційний прецедентний характер, оголосив резолютивну частину рішення, надавши право оскарження та подальшого розгляду справи у Верховному Суді.

"Це дійсно справедливе рішення і АРМА враховуючи попередній досвід виборювання державних інтересів обовʼязково скористається будь-якими можливостями в інтересах України", - зауважила Дума, додавши, що АРМА подаватиме касаційну скаргу.

Чому зупинено розпродаж майна Медведчука?

Наприкінці грудня Вищий антикорупційний суд заборонив Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) реалізовувати майно колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, які держава реалізовувала на відкритих аукціонах.

Як пише "Главком", причиною цього стало те, що Міністерство юстиції засумнівалося в господарській ефективності АРМА, натякаючи на заниженні вартості активів під час продажів. Крім того, відомство судиться з Медведчуком та Марченко, добиваючись стягнення їхнього майна у дохід держави через механізм санкцій. Якщо вдасться виграти суди, то розпоряджатися активами Медведчука-Марченко буде Фонд державного майна, а не АРМА.

Водночас АРМА готує апеляційну скаргу на рішення антикорупційного суду, але очільниця відомства Олена Дума вважає, що рішення про націоналізацію фактично неможливо виконати. Причини різні: від неможливості зняття арешту та визнання активів речовими доказами, до неможливості Фонду держмайна їх реалізувати.

За 2024 рік держава продала майна, яке належало колишньому Медведчуку та його дружині Оксані Марченко, на суму понад 10 млн грн. Покупцями стали непублічними і маловідомими люди, котрі місцями плутаються у свідченнях.