Готельний фонд України у 2025 році поповниться 1400 номерами

Найбільші готелі, заявлені до введення в експлуатацію протягом 2025 року, розташовані у безпечніших регіонах на заході України.

В Івано-Франківській області номерний фонд готелів збільшиться найбільше - на близько 600 номерів, в Одесі - на 300 номерів, зазначили Delo.ua в EY Ukraine.

Цьогоріч плануються до здачі чотири готелі в районі Буковелю, два у Львові і по одному в Києві, Вінниці та Одесі.

Джерело: аналіз та дані EY

Серед основних трендів минулих декількох років – будівництво дохідної нерухомості (готелів, апарт-готелів, котеджних містечок під продаж) в курортних регіонах Карпат, зазначив у коментарі Delo.ua керівник напрямку консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії EY в Україні Ростислав Хома.

"Популярність таких проектів серед девелоперів викликана через декілька факторів. По-перше, зростання операційних показників готелів в Карпатах в 2021-2024 роках та порівняно менші ризики втрати майна внаслідок військових дій. По-друге, продаж номерів дозволяє девелоперам швидко повернути вкладені інвестиції та досягнути набагато більших показників рентабельності в порівняні зі звичайними готелями", - наголосив Ростислав Хома.

У найближчі роки, на переконання експертів, продовжуватиметься експансія девелоперів в Карпатський регіон. Відомо, зокрема, що у 2024 році було розпочато реалізацію нового гірськолижного курорту GORO Mountain Resort поряд із селами Волосянка та Верхня Рожанка у Львівській області.

Окрім гірськолижної та рекреаційної інфраструктури, в новому проєкті обіцяють звести 25 готелів на 5 150 номерів впродовж наступних 15 років.

Водночас за три роки війни посилився також і первинний ринок на Буковелі. Починаючи з 2022 року, на території курорту у 10 разів збільшилась кількість , розповів в коментарі Delo.ua СЕО консалтингової компанії Ritm group Олександр Лахтіонов.

За його словами, розвиток рекреаційно-інвестиційної нерухомості в Карпатах сьогодні лише на стадії зародку.

Порівняно з довоєнним періодом, коли інвестиційні проєкти можна було порахувати на пальцях однієї руки, сьогодні бізнес будує близько 60 проєктів апарт-готелів та котеджних містечкок - це проєкти в активній фазі будівництва. Це зростанняу 10 разів - лише за час війни, наголосив Лахтіонов.

При цьому, на його переконання, що будівництво в Карпатах має великий потенціал не тільки на Буковелі. Про це свідчить медіанна завантаженість готелів, яка сьогодні складає 60%, а в найкращих об'єктах це 80-85%. Високий потенціал мають усі гірськолижні майданчки: окрім Буковелю, це також Верховина, Славське, Драгобрат та Східниця.

Втрати готельної нерухомості під час війни

Втрати готельного ринку за понад три роки війни вже пішли на десятки об'єктів. За даними EY, торік Україна у результаті обстрілів втратила чотири готелі у Києві, Харкові, Миколаєві та Кривому Розі. Ще 17 об'єктів постраждали головним чином на сході України у 2022- 2023 роках.

Джерело: аналіз та дані EY

Втім, точної інформації про загальну кількість зруйнованих чи пошкоджених готелів в Україні наразі немає.

Більше про те, що відбувається на ринку, читайте в аналізі Delo.ua "Готельна нерухомість-2025: де найвища дохідність і потенціал".