Заповнюваність готелів у Львові різко зросла, на Буковелі - впала

У першому кварталі 2025-го ситуація з заповнюваністю готелів суттєво змінилась порівняно з торішньою.

У 2024 році серед обласних центрів протягом 2024 року, за даними компанії EY, найбільше зростання попиту на готельному ринку спостерігалося в Києві та Одесі. Натомість Львів продемонстрував від'ємне зростання: середньорічна завантаженість готелів знизилася з 54% в 2023 році до 49% в 2024 році.

За даними аналізу HotelMatrix, протягом перших трьох місяців львівські готелі реабілітувались після торішнього падіння показників: у січні показник Occupancy зріс на 12%, у наступні місяці також було зростання:

січень 2025-го: 47 % проти 35 % (+12% порівняно з показником 2024 р);

лютий: 48 % проти 40,2 % (+7,8%)

березень: 46 % проти 42 % (+4%)..

Інфографіка: HotelMatrix

Готелі Буковелю відзначились яскравим піком і глибоким спадом: у січні заповнюваність зросла на 8%, у березні впала на 13% (з 50% до 37%).

"Регіон демонструє виражену сезонність: січневий пік та різке березневе падіння. Це вимагає чіткого планування міжсезонних пропозицій (спеціальні пакети, акції для будніх днів та додаткові магніти у міжсезоння)", — коментують у HotelMatrix.

Київ показав стабільне зростання готельного попиту: у січні на +6% ( 35% (2025-й) проти 29% (2024-й), у лютому +4% (42% проти 38%), у березні на +3%.

«Попри скасування програм USAID, попит у столиці продовжує зростати. Це свідчить про відновлення бізнес туризму та конференційного сегмента», — коментують у HotelMatrix.

Готелі в Одесі, на відміну від торішнього зростання, продемонстрували обережний приріст і стабільність: +6% у січні та 0% у лютому та березні.

«Січень 2025 року виявився успішним у всіх регіонах — усі показники occupancy виросли. Лютий і березень показали регіональні відмінності: Київ і Львів продовжили ріст, Буковель потребує міжсезонних адаптацій, Одеса — імпульсу в зимово-весняний період", - наголосили в HotelMatrix.

Більше про те, що відбувається на ринку, читайте в аналізі Delo.ua "Готельна нерухомість-2025: де найвища дохідність і потенціал".