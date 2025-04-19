Заполняемость гостиниц во Львове резко возросла, на Буковеле – упала

В первом квартале 2025-го ситуация с заполняемостью гостиниц существенно изменилась по сравнению с прошлогодней.

В 2024 году среди областных центров в течение 2024 года, по данным компании EY, самый большой спрос на гостиничном рынке наблюдался в Киеве и Одессе. Львов продемонстрировал отрицательный рост: среднегодовая загруженность гостиниц снизилась с 54% в 2023 году до 49% в 2024 году.

По данным анализа HotelMatrix, в первые три месяца львовские гостиницы реабилитировались после прошлогоднего падения показателей: в январе Occupancy вырос на 12%, в последующие месяцы также был рост:

январь 2025-го: 47% против 35% (+12% по сравнению с показателем 2024 г.);

февраль: 48% против 40,2% (+7,8%)

март: 46 % против 42 % (+4%).

Инфографика: HotelMatrix

Отели Буковеля отличились ярким пиком и глубоким спадом: в январе заполняемость выросла на 8%, в марте упала на 13% (с 50% до 37%).

"Регион демонстрирует выраженную сезонность: январский пик и резкое мартовское падение. Это требует четкого планирования межсезонных предложений (специальные пакеты, акции для будних дней и дополнительные магниты в межсезонье)", — комментируют HotelMatrix.

Киев показал стабильный рост гостиничного спроса: в январе на +6% (35% (2025-й) против 29% (2024-й), в феврале +4% (42% против 38%), в марте на +3%).

«Несмотря на отмену программ USAID, спрос в столице продолжает расти. Это свидетельствует о возобновлении бизнеса туризма и конференционного сегмента», — комментируют в HotelMatrix.

Отели в Одессе, в отличие от прошлогоднего роста, продемонстрировали осторожный прирост и стабильность: +6% в январе и 0% в феврале и марте.

«Январь 2025 года оказался успешным во всех регионах – все показатели occupancy выросли. Февраль и март показали региональные отличия: Киев и Львов продолжили рост, Буковель нуждается в межсезонных адаптациях, Одесса — импульсе в зимне-весенний период», — отметили в HotelMatrix.

Больше о том, что происходит на рынке, читайте в анализе Delo.ua "Гостиничная недвижимость-2025: где высокая доходность и потенциал".