Одесские гостиницы летом могут значительно подорожать

В прошлом году во время летнего сезона Одесса впервые за время войны возобновила туристический спрос, однако это имело только сезонный эффект. Поэтому в этом году бизнес может изменить подход к ценам.

В 2024 году Одесса начала восстанавливать свой потенциал отдыха. Результаты летнего сезона показали большой рост, однако во внесезонное время гостиничный бизнес все еще выживает в условиях низкой загруженности. данные исследования HotelMatrix.

Ключевые показатели эффективности гостиничного бизнеса за 2024 год в Одессе:

средняя заполняемость (Occupancy): 34% (против 26% в 2023 году +8%);

цены на гостиничные номера (ADR): 2177 грн (против 1987 грн в 2023, +9,5%);

доходность номера (RevPar): 759 грн (против 522 грн в 2023, +45,4%)

По убеждению аналитиков, рост заполняемости в летние месяцы стал основным драйвером изменений в 2024 году. Однако по сравнению с другими регионами – в Киеве и в западных регионах, Одесса все еще остается на уровне низкой загруженности во внесезонные месяцы.

Инфографика: HotelMatrix

Во-вторых, хотя средняя цена на гостиничный номер в Одессе выросла на 9,5%, но этого недостаточно для компенсации дефицита прибыли в низкий сезон. Причем, как свидетельствуют данные компании EY в Украине, гостиничный номер в Одессе сегодня в среднем стоит гораздо меньше, чем во Львове ($20 против $35), а в Киеве и на Буковеле цены отличаются втрое.

Источник: анализ и данные EY, STR, Hotel Matrix, Ribas Hotels Group

"Летние месяцы показали существенный спрос, но цены не были увеличены в соответствии со спросом, что привело к потере возможного дохода", — отмечается в исследовании.

В-третьих, хотя доходность от номера продолжает расти благодаря летнему пику, но без должного повышения тарифов в этот период, прибыль не соответствует уровню заполняемости, что снижает эффективность ценовой стратегии.

Как отмечал ранее Ростислав Хома, руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости компании EY в Украине, по итогам первых девяти месяцев 2024 доходность от номера в Одессе выросла в прошлом году на 43% и составила $20 за номер.

По мнению экспертов, для стабилизации ситуации гостиничного бизнеса наибольший потенциал заключается в повышении ADR в летние месяцы, чтобы адаптироваться к изменению спроса и обеспечить увеличение прибыли.

"Одесса имеет все шансы стать не просто сезонным направлением, а стабильным и рентабельным гостиничным рынком. Ключевая задача — повышение тарифов и внедрение более гибкой стратегии управления спросом на целый год", — отмечают аналитики.

Как сообщало ранее Delo.ua, в течение всего 2024 года росли средняя цена и средняя доходность номера в отелях Киева.