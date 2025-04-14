В одеських готелях влітку можуть значно зрости ціни

Торік під час літнього сезону Одеса вперше за час війни відновила туристичний попит, проте це мало лише сезонний ефект. Тому цього року бізнес може змінити підхід до цін.

У 2024 році Одеса почала відновлювати свій відпочинковий потенціал. Результати літнього сезону показали неабияке зростання, проте в позасезонний час готельний бізнес все ще виживає в умовах низької завантаженості, свідчать дані дослідження HotelMatrix.

Ключові показники ефективності готельного бізнесу за 2024 рік в Одесі:

середня заповнюваність (Occupancy): 34% (проти 26% у 2023 році, +8%);

ціни на готельні номери (ADR): 2177 грн (проти 1987 грн у 2023, +9,5%);

дохідність номеру (RevPar): 759 грн (проти 522 грн у 2023, +45,4%)

На переконання аналітиків, зростання заповнюваності у літні місяці стало основним драйвером змін у 2024 році. Проте у порівнянні з іншими регіонами - у Києві та в західних регіонах, Одеса все ще залишається на рівні низької завантаженості у позасезонні місяці.

Інфографіка: HotelMatrix

По-друге, хоча середня ціна на готельний номер в Одесі зросла на 9,5%, але цього недостатньо для того, щоб компенсувати дефіцит прибутку в низький сезон. Причому, як свідчать дані компанії EY в Україні, готельний номер в Одесі сьогодні в середньому коштує набагато менше, ніж у Львові ($20 проти $35), а порівняно у Києві та на Буковелі ціни відрізняються утричі.

Джерело: аналіз та дані EY, STR, Hotel Matrix, Ribas Hotels Group

"Літні місяці показали суттєвий попит, але ціни не були збільшені відповідно до попиту, що призвело до втрати можливого доходу", - наголошується в дослідженні.

По-третє, хоч дохідність від номеру продовжує зростати завдяки літньому піку, але без належного підвищення тарифів у цей період, прибуток не відповідає рівню заповнюваності, що знижує ефективність цінової стратегії.

Як зазначав раніше Ростислав Хома, керівник напрямку консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії EY в Україні, за підсумками перших дев’яти місяців 2024 року дохідність від номеру в Одесі зросла торік на 43% і становила $20 за номер.

На переконання експертів, для стабілізації ситуації готельного бізнесу найбільший потенціал полягає у підвищенні ADR у літні місяці, щоб адаптуватися до зміни попиту та забезпечити збільшення прибутку.

"Одеса має всі шанси стати не просто сезонним напрямком, а стабільним і рентабельним готельним ринком. Ключове завдання — підвищення тарифів та впровадження більш гнучкої стратегії управління попитом на цілий рік", -наголошують аналітики.

Як повідомляло раніше Delo.ua, протягом усього 2024 року зростали середня ціна та середня дохідність номеру в готелях Києва.