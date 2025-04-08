Ціни на готелі в Буковелі зросли на 24%: з чим це пов'язано

Популярний гірськолижний курорт Буковель залишається лідером за ціною на готельний номер (ADR) та доходності на один номер (RevPAR) серед усіх готельних регіонів України.

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У 2024 році курортна зона Буковелю демонструє стабільність у гірськолижному сегменті з незначними коливаннями у рівні завантаженості, але з очевидними змінами в літньому попиті. У результаті - зросли ціни на готелі, свідчать дані дослідження HotelMatrix.

Ключові показники ефективності готельного бізнесу за 2024 рік на Буковелі:

Occupancy: 56% (проти 57% у 2023, -1 п.п.)

ADR: 5 129 грн (проти 4 123 грн, +24%)

RevPAR: 2 907 грн (проти 2 243 грн, +29%)

Як і в попередньому році, готелі в Буковелі за три квартали 2024 року показали високі результати із найвищою серед усіх регіонів середньою вартістю номера (не враховуючи п’ятизіркові готелі столиці) — $119 (+7% порівняно з 2023 р.), писало раніше Delo.ua.

За даними аналітиків, збільшення ADR на 24% у 2024 році свідчить про успішне коригування тарифної політики та орієнтацію на більш прибуткові сегменти. Це, по-перше, підтверджує стратегію підвищення цін на номери на тлі стабільного попиту, що є правильним кроком у поточних умовах.

Стабільна заповнюваність готелів в Карпатах призвела до зростання цін. Інфографіка: HotelMatrix

По-друге, посилення RevPAR — зростання на 29% - відображає ефективну політику оптимізації доходів. Збільшення цього показника, попри спад попиту в літній період, демонструє високу ефективність у використанні наявних ресурсів.

Втім, на переконання аналітиків, для збереження лідерства в 2025 році необхідно зважати на зміну сезонних трендів. Адже Буковель все ще демонструє стабільну заповнюваність у зимові місяці, натомість у літній сезон відчувається загальний спад попиту.

"Основний акцент у стратегії продажу для 2025 року — це збереження лояльності клієнтів у зимовий сезон і посилення стратегії для літнього періоду", - значається в дослідженні.

Первинний ринок у Карпатах: зростання попри війну

Водночас за три роки війни посилився також і первинний ринок на Буковелі. Починаючи з 2022 року, на території курорту у 10 разів збільшилась кількість , розповів в коментарі Delo.ua СЕО консалтингової компанії Ritm group Олександр Лахтіонов.

За його словами, розвиток рекреаційно-інвестиційної нерухомості в Карпатах сьогодні лише на стадії зародку.

"Карпати почалися з одного бугільного підйомника. Це була історія про два готелі і ресторанчик із хорошою заповнюваністю, але на два місяці зими, поки лежав сніг. Бо не було ні комфорту, ні водойми, ні "пушок", ні SPA. Сьогодні це десятки інвестиційних проєктів, і саме під час війни сформувався запит на рекреаційно-інвестиційну нерухомість ", - пояснює експерт.

Інфографіка: Ritm group

Порівняно з довоєнним періодом, коли інвестиційні проєкти можна було порахувати на пальцях однієї руки, сьогодні бізнес будує близько 60 проєктів апарт-готелів та котеджних містечкок - це проєкти в активній фазі будівництва. Це зростанняу 10 разів - лише за час війни, наголосив Лахтіонов.

Під час війни у 10 разів зріс об'єм первинного ринку в Карпатах. Інфографіка: Ritm group

При цьому Лахтіонов вважає, що розвиток будівництва в Карпатах має великий потенціал не тільки на Буковелі. Про це свідчить медіанна завантаженість готелів, яка сьогодні складає 60%, а в найкращих об'єктах це 80-85%.

Високий потенціал мають усі гірськолижні майданчки - окрім Буковелю, це також Верховина, Славське, Драгобрат, Східниця.

Як повідомляло раніше Delo.ua, протягом усього 2024 року зростали середня ціна та середня дохідність номеру в готелях Києва.