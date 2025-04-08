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Ціни на готелі в Буковелі зросли на 24%: з чим це пов'язано
Популярний гірськолижний курорт Буковель залишається лідером за ціною на готельний номер (ADR) та доходності на один номер (RevPAR) серед усіх готельних регіонів України.
У 2024 році курортна зона Буковелю демонструє стабільність у гірськолижному сегменті з незначними коливаннями у рівні завантаженості, але з очевидними змінами в літньому попиті. У результаті - зросли ціни на готелі, свідчать дані дослідження HotelMatrix.
Ключові показники ефективності готельного бізнесу за 2024 рік на Буковелі:
- Occupancy: 56% (проти 57% у 2023, -1 п.п.)
- ADR: 5 129 грн (проти 4 123 грн, +24%)
- RevPAR: 2 907 грн (проти 2 243 грн, +29%)
Як і в попередньому році, готелі в Буковелі за три квартали 2024 року показали високі результати із найвищою серед усіх регіонів середньою вартістю номера (не враховуючи п’ятизіркові готелі столиці) — $119 (+7% порівняно з 2023 р.), писало раніше Delo.ua.
За даними аналітиків, збільшення ADR на 24% у 2024 році свідчить про успішне коригування тарифної політики та орієнтацію на більш прибуткові сегменти. Це, по-перше, підтверджує стратегію підвищення цін на номери на тлі стабільного попиту, що є правильним кроком у поточних умовах.
По-друге, посилення RevPAR — зростання на 29% - відображає ефективну політику оптимізації доходів. Збільшення цього показника, попри спад попиту в літній період, демонструє високу ефективність у використанні наявних ресурсів.
Втім, на переконання аналітиків, для збереження лідерства в 2025 році необхідно зважати на зміну сезонних трендів. Адже Буковель все ще демонструє стабільну заповнюваність у зимові місяці, натомість у літній сезон відчувається загальний спад попиту.
"Основний акцент у стратегії продажу для 2025 року — це збереження лояльності клієнтів у зимовий сезон і посилення стратегії для літнього періоду", - значається в дослідженні.
Первинний ринок у Карпатах: зростання попри війну
Водночас за три роки війни посилився також і первинний ринок на Буковелі. Починаючи з 2022 року, на території курорту у 10 разів збільшилась кількість , розповів в коментарі Delo.ua СЕО консалтингової компанії Ritm group Олександр Лахтіонов.
За його словами, розвиток рекреаційно-інвестиційної нерухомості в Карпатах сьогодні лише на стадії зародку.
"Карпати почалися з одного бугільного підйомника. Це була історія про два готелі і ресторанчик із хорошою заповнюваністю, але на два місяці зими, поки лежав сніг. Бо не було ні комфорту, ні водойми, ні "пушок", ні SPA. Сьогодні це десятки інвестиційних проєктів, і саме під час війни сформувався запит на рекреаційно-інвестиційну нерухомість ", - пояснює експерт.
Порівняно з довоєнним періодом, коли інвестиційні проєкти можна було порахувати на пальцях однієї руки, сьогодні бізнес будує близько 60 проєктів апарт-готелів та котеджних містечкок - це проєкти в активній фазі будівництва. Це зростанняу 10 разів - лише за час війни, наголосив Лахтіонов.
При цьому Лахтіонов вважає, що розвиток будівництва в Карпатах має великий потенціал не тільки на Буковелі. Про це свідчить медіанна завантаженість готелів, яка сьогодні складає 60%, а в найкращих об'єктах це 80-85%.
Високий потенціал мають усі гірськолижні майданчки - окрім Буковелю, це також Верховина, Славське, Драгобрат, Східниця.
Як повідомляло раніше Delo.ua, протягом усього 2024 року зростали середня ціна та середня дохідність номеру в готелях Києва.