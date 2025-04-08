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Цены на отели в Буковеле выросли на 24%: с чем это связано
Популярный горнолыжный курорт Буковель остается лидером по цене на гостиничный номер (ADR) и доходности на один номер (RevPAR) среди всех гостиничных регионов Украины.
В 2024 году курортная зона Буковеля демонстрирует стабильность в горнолыжном сегменте с незначительными колебаниями в уровне загруженности, но с очевидными изменениями в летнем спросе. В результате – выросли цены на отели, свидетельствуют данные исследования HotelMatrix.
Ключевые показатели эффективности гостиничного бизнеса за 2024 год на Буковеле:
- Occupancy: 56% (против 57% в 2023, -1 п.п.)
- ADR: 5 129 грн (против 4 123 грн, +24%)
- RevPAR: 2 907 грн (против 2 243 грн, +29%)
Как и в прошлом году, отели в Буковели за три квартала 2024 показали результаты с самой высокой среди всех регионов средней стоимостью номера (не считая пятизвездочных гостиниц столицы) — $119 (+7% по сравнению с 2023 г.), писало ранее Delo.ua.
По данным аналитиков, увеличение ADR на 24% в 2024 году свидетельствует об успешной корректировке тарифной политики и ориентации на более прибыльные сегменты. Это, во-первых, подтверждает стратегию повышения цен на номера на фоне стабильного спроса, что является верным шагом в текущих условиях.
Во-вторых, усиление RevPAR – рост на 29% – отражает эффективную политику оптимизации доходов. Увеличение этого показателя, несмотря на убыль спроса в летний период, демонстрирует высокую эффективность в использовании имеющихся ресурсов.
Впрочем, по убеждению аналитиков, для сохранения лидерства в 2025 году необходимо учитывать смену сезонных трендов. Ведь Буковель все еще демонстрирует стабильную заполняемость в зимние месяцы, а в летний сезон ощущается общий спад спроса.
"Основной акцент в стратегии продаж для 2025 года — это сохранение лояльности клиентов в зимний сезон и усиление стратегии для летнего периода", — отмечается в исследовании.
Первичный рынок в Карпатах: рост вопреки войне
В то же время, за три года войны усилился также и первичный рынок на Буковеле. Начиная с 2022 года, на территории курорта в 10 раз увеличилось количество, рассказал в комментарии Delo.ua СЕО консалтинговой компании Ritm group Александр Лахтионов.
По его словам, развитие рекреационно-инвестиционной недвижимости в Карпатах сегодня только на стадии зародыша.
"Карпаты начались с одного бугильного подъемника. Это была история о двух гостиницах и ресторанчиках с заполняемостью на два месяца зимы, пока лежал снег. Потому что не было ни комфорта, ни водоема, ни "пушек", ни SPA. Сегодня это десятки инвестиционных проектов, и именно во время войны сформировался запрос на рекреационно-инвестиционную недвижимость.
По сравнению с довоенным периодом, когда инвестиционные проекты можно было сосчитать по пальцам одной руки, сегодня бизнес строит около 60 проектов апарт-отелей и коттеджных городков – это проекты в активной фазе строительства. Это рост в 10 раз – только за время войны, подчеркнул Лахтионов.
При этом Лахтионов считает, что развитие строительства в Карпатах имеет огромный потенциал не только на Буковеле. Об этом свидетельствует медиа загруженность гостиниц, которая сегодня составляет 60-65%, а в лучших объектах это 80-85%.
Высокий потенциал обладают всеми горнолыжными площадками — кроме Буковеля, это также Верховина, Славское, Драгобрат, Сходница.
Как сообщало ранее Delo.ua, в течение всего 2024 росли средняя цена и средняя доходность номера в гостиницах Киева.