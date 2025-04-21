У результаті обстрілів в Україні знищено понад 20 готелів

Втрати готельного ринку за понад три роки вторгнення Росії вже пішли на десятки об'єктів.

Торік Україна у результаті обстрілів втратила чотири готелі у Києві, Харкові, Миколаєві та Кривому Розі. Про це зазначили аналітики EY Ukraine у коментарі Delo.ua.

Ще 17 об'єктів постраждали у 2022- 2023 роках - втрат зазнав головним чином готельний ринок на сході України.

Зокрема, за даними прокуратури, у серпні 2023 року в готель Reikartz у Запоріжжі влучили дві російські крилаті ракети.

Торік від обстрілів готельна нерухомість втратила 400 номерів. Джерело: аналіз та дані EY

Втім, точної інформації про загальну кількість зруйнованих чи пошкоджених готелів в Україні наразі немає, оскільки невідомо, що відбувається з готельною нерухомістю на тимчасово окупованих територіях, наголосили аналітики.

Напередодні Delo.ua писало проте, що готельний фонд України у 2025 році поповниться 1400 номерами.

Більше про те, що відбувається на ринку, читайте в аналізі Delo.ua "Готельна нерухомість-2025: де найвища дохідність і потенціал".