Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,01

EUR

47,03

+0,02

Готівковий курс:

USD

41,10

40,95

EUR

47,05

46,80

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У результаті обстрілів в Україні знищено понад 20 готелів

готель Reikartz , обстріл
За даними прокуратури, у серпні 2023 року в готель Reikartz влучили дві крилаті ракети. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Втрати готельного ринку за понад три роки вторгнення Росії вже пішли на десятки об'єктів.

Торік Україна у результаті обстрілів втратила чотири готелі у Києві, Харкові, Миколаєві та Кривому Розі. Про це зазначили аналітики EY Ukraine у коментарі Delo.ua. 

Ще 17 об'єктів постраждали у 2022- 2023 роках - втрат зазнав головним чином готельний ринок на сході України

Зокрема, за даними прокуратури, у серпні 2023 року в готель Reikartz у  Запоріжжі влучили дві російські крилаті ракети. 

Фото 2 — У результаті обстрілів в Україні знищено понад 20 готелів
Торік від обстрілів готельна нерухомість втратила 400 номерів. Джерело: аналіз та дані EY

Втім, точної інформації про загальну кількість зруйнованих чи пошкоджених готелів в Україні наразі немає, оскільки невідомо, що відбувається з готельною нерухомістю на тимчасово окупованих територіях, наголосили аналітики.  

Напередодні Delo.ua писало проте, що готельний фонд України у 2025 році поповниться 1400 номерами.

Більше про те, що відбувається на ринку, читайте в аналізі Delo.ua "Готельна нерухомість-2025: де найвища дохідність і потенціал".

Автор:
Леся Соловчук