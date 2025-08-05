Обстріл залізничної інфраструктури Лозової: пошкоджено вокзал, є загиблий та поранені

Російські війська завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. Унаслідок атаки пошкоджено вокзал та інші об'єкти, є загиблі та поранені серед залізничників. Рух поїздів перенаправлено об’їзними маршрутами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Атака на Лозову

Російські війська здійснили масований обстріл залізничної інфраструктури Лозової.

Унаслідок атаки пошкоджено вокзал та інші об’єкти, є загиблі та поранені серед працівників залізниці. Більшість людей встигли сховатися в укриття, проте жертв уникнути не вдалося.

Загинув один залізничник, ще четверо отримали поранення та перебувають під наглядом медиків.

Через пошкодження інфраструктури рух поїздів організовано за об’їзними маршрутами. Зокрема, поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків уже прямує альтернативним шляхом, що спричинить затримку приблизно на годину. Аналогічні зміни очікують на поїзди краматорського напрямку. Для пасажирів із Лозової організовано підвезення автобусами до станції Панютине.

Обстріли залізничної інфраструктури

Нагадаємо, 24 червня внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя.

У ніч на 20 червня дрони пошкодили інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Також 27 травня залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.