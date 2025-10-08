Запланована подія 2

Россия атаковала ТЭС ДТЭК: ранены два энергетика

8 октября российская оккупационная армия нанесла удар по теплоэлектростанции ДТЭК. В результате атаки ранены два энергетика.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно предоставлена вся необходимая помощь.

Сообщается, что серьезно повреждено оборудование ТЭС. Специалисты работают над устранением последствий.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

В сентябре два российских FPV-дрона попали в энергообъект ДТЭК в одном из прифронтовых городов Днепропетровской области.

Также армия России ударила по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки разрушено здание предприятия и повреждение технологического оборудования.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Недавно ДТЭК ввел в эксплуатацию 200 МВт установок хранения электроэнергии совместно с американской компанией Fluence.

Автор:
Светлана Манько