Враг атаковал энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине: что известно

Сегодня энергетики ДТЭК снова оказались под обстрелом. Два российских FPV-дрона попали в энергообъект в одном из прифронтовых городов Днепропетровской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение энергетической компании.

К счастью, никто из работников не пострадал, поскольку во время атаки они находились в укрытиях.

По данным ДТЭК, позже еще один FPV-дрон попал в автомобиль ремонтной бригады, повредив автовышку.

Враг бьет по энергетике

Россияне не прекращают наносить удары по энергетическим объектам Украины, чтобы нанести еще больше трудностей мирному населению, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

Так, в ночь на 8 сентября Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Также в ночь с 26 на 27 августа враг ударил по инфраструктуре нашей страны. Целенаправленные разрушительные удары подверглись объектам энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины. Разрушения и повреждения получили энергетические объекты на Сумщине, Полтавщине, Донетчине, Черниговщине, Харьковщине, Запорожье.