Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині: що відомо

пожежник, пожежа, ДСНС
Ворог атакував енергооб'єкт на Дніпропетровщині. Архівне фото ДСНС.

Сьогодні енергетики ДТЕК знову опинилися під обстрілом. Два російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення енергетичної компанії.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав, оскільки під час атаки вони перебували в укриттях.

За даними ДТЕК, пізніше ще один FPV-дрон влучив в автомобіль ремонтної бригади, пошкодивши автовишку.

Ворог б’є по енергетиці

Росіяни не припиняють наносити удари по енергетичним об’єктам України, щоб завдати ще більше труднощів мирному населенню, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи..

Так, у ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Також у ніч з 26 на 27 серпня ворог вдарив по інфраструктурі нашої країни. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Руйнувань та пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Автор:
Тетяна Ковальчук