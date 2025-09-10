Ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині: що відомо

Сьогодні енергетики ДТЕК знову опинилися під обстрілом. Два російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення енергетичної компанії.

На щастя, ніхто з працівників не постраждав, оскільки під час атаки вони перебували в укриттях.

За даними ДТЕК, пізніше ще один FPV-дрон влучив в автомобіль ремонтної бригади, пошкодивши автовишку.

Ворог б’є по енергетиці

Росіяни не припиняють наносити удари по енергетичним об’єктам України, щоб завдати ще більше труднощів мирному населенню, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи..

Так, у ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Також у ніч з 26 на 27 серпня ворог вдарив по інфраструктурі нашої країни. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Руйнувань та пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.